Policjanci z Krakowa tzw. łowcy głów zatrzymali 46-letniego obywatela Macedonii, który od roku był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ukrywał się na terenie powiatu chrzanowskiego, a za jego schwytanie wystawiono europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Grożą mu nawet 22 lata więzienia.

/ Policja Małopolska /

Pod koniec kwietnia do małopolskich "łowców głów" trafiły akta sprawy dotyczącej 46-letniego Macedończyka.

Mężczyzna był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem kokainą.

Jak wynika z ustaleń śledczych, przez dwa lata działalności przestępczej zajmował wysokie miejsce w strukturach grupy, będąc „prawą ręką bosa narkotykowego”.



Ukrywał się w Polsce

Z informacji przekazanych przez włoską policję wynika, że Macedończyk w 2022 roku wyjechał z Polski do Włoch, gdzie rozpoczął działalność przestępczą.

W 2024 roku, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości, wrócił do Polski i ukrył się na terenie powiatu chrzanowskiego. Policjanci ustalili, że mężczyzna zajmował się pracami dorywczymi w Krakowie.



Do zatrzymania doszło 12 maja w Krakowie. "Poszukiwany mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą policjantów" – podkreślają funkcjonariusze.

Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, a następnie decyzją sądu tymczasowo aresztowany. Teraz czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Włoch.



Zgodnie z włoskim kodeksem karnym, za przestępstwa związane z handlem środkami odurzającymi grozi kara nawet do 22 lat więzienia.