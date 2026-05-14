Na terenie zarządzanym przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości powstanie wyjątkowy kompleks usług dla właścicieli zwierząt towarzyszących. "Park Wiernych Przyjaciół" ma być nie tylko grzebowiskiem, ale także przestrzenią zadumy i kontemplacji, harmonijnie współistniejącą z naturą. To pierwsza tego typu inwestycja w Krakowie.

Nowa przestrzeń dla mieszkańców i ich pupili

W Krakowie powstanie pierwszy miejski cmentarz dla zwierząt.

Planowana inwestycja obejmie zadrzewiony teren dawnej zieleni izolacyjnej Huty im. Sendzimira o powierzchni około 1,3 hektara. Wybrana lokalizacja znajduje się z dala od zabudowy mieszkaniowej, co - jak podkreślają inicjatorzy - "ogranicza ewentualne uciążliwości dla otoczenia".



"Park Wiernych Przyjaciół" ma być odpowiedzią na realną potrzebę mieszkańców Krakowa. Do tej pory miasto nie dysponowało podobną infrastrukturą, umożliwiającą godne pożegnanie ukochanych zwierząt.



Harmonogram prac i kolejne etapy

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prace projektowe już się rozpoczęły i obejmują m.in. przygotowanie koncepcji oraz wizualizacji, a także uzgodnienia z Ogrodniczką Miejską i w zakresie zieleni.

Według roboczego harmonogramu, do III kwartału 2026 roku mają zostać zakończone prace koncepcyjne i przygotowana dokumentacja do postępowania przetargowego. W IV kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.

Następnie, w pierwszej połowie 2027 roku, wybrany wykonawca opracuje szczegółową dokumentację projektową i uzyska niezbędne decyzje administracyjne.

Realizacja robót budowlanych przewidziana jest od III kwartału 2027 roku do II kwartału 2028 roku.

W III kwartale 2028 roku planowany jest rozruch spopielarni, testy technologiczne i odbiory, a w IV kwartale 2028 roku - oficjalne uruchomienie obiektu.

Miejsce pamięci wśród zieleni

Nowy park ma być miejscem pamięci, które będzie harmonijnie współistnieć z otaczającą przyrodą. "Będzie to przestrzeń o charakterze parku zadumy i kontemplacji, miejsce pamięci harmonijnie współistniejące z naturą" - informuje magistrat.



Miasto zakłada również równoległe prowadzenie procesu wyboru partnera operacyjnego, aby zapewnić płynne przejście do etapu eksploatacji obiektu po zakończeniu budowy.

