Wiceprezydent Bożena Borkowska przejęła tymczasowe kierowanie Nowym Sączem w związku z zawieszeniem prezydenta miasta Ludomira Handzla. Usłyszał on zarzuty Prokuratury Europejskiej. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar zapewnił w czwartek, że ciągłość pracy urzędu i samorządu została zachowana, a procedury wdrożone.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel został zawieszony w czynnościach służbowych przez Prokuraturę Europejską w związku z zarzutami dotyczącymi nadużycia uprawnień przy przetargu na szkolenia finansowane z funduszy unijnych.

Tymczasowe kierowanie miastem przejmuje druga zastępczyni prezydenta, Bożena Borkowska.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podkreślił, że nie jest to powołanie komisarza, ale tymczasowe przejęcie obowiązków przez wskazaną osobę.

"Zdecydowałem, że wskażę panią wiceprezydent (Bożenę Borkowską - red.) jako osobę, która czasowo przejmie wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta" - czytamy w czwartkowym komunikacie Klęczara.

Prezydent i wiceprezydent zawieszeni

We wtorek Prokuratura Europejska zawiesiła w czynnościach prezydenta Nowego Sącza Handzla, jego zastępcę Artura Bochenka oraz jednego z urzędników. Handzel usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przy przetargu na szkolenia finansowane z funduszy unijnych.

Wojewoda spotkał się w środę w delegaturze MUW w Nowym Sączu z wiceprezydent Nowego Sącza Bożeną Borkowską. Otrzymałem potwierdzenie, że ciągłość pracy samorządu i urzędu jest w pełni zachowana, decyzje są na bieżąco podejmowane, a sprawy mieszkańców otoczone właściwą opieką - poinformował Klęczar.

W środę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Krzysztofa Głuca z wnioskiem o uruchomienie procedury z ustawy o samorządzie gminnym. Wskazano w piśmie na zaistnienie okoliczności wynikającej z postanowienia Delegowanego Prokuratora Europejskiego o zawieszeniu w czynnościach służbowych prezydenta Ludomira Handzla i I zastępcy prezydenta miasta Nowego Sącza Artura Bochenka. Kolejnym krokiem będzie przekazanie przez wojewodę wniosku do premiera za pośrednictwem MSWiA o formalne wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki prezydenta.

"Nie mówimy tutaj o komisarzu, lecz o osobie, która tymczasowo będzie wykonywać zadania prezydenta. Po skompletowaniu dokumentów wniosek o wyznaczenie pani wiceprezydent Bożeny Borkowskiej niezwłocznie skierujemy do MSWiA" - dodał w komunikacie wojewoda Klęczar.

Czego dotyczy śledztwo?

Decyzję o zawieszeniu prezydenta Nowego Sącza, jego zastępcy oraz wysokiego rangą urzędnika miejskiego w czynnościach służbowych prokurator Prokuratury Europejskiej podjął we wtorek w trybie natychmiastowym.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu". Według ustaleń śledczych, w 2024 roku urzędnicy mieli ujawnić istotne informacje jednemu z oferentów, co mogło doprowadzić do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.

W ubiegły czwartek Handzel i Bochenek zostali zatrzymani przez CBA. Prokuratura Europejska przedstawiła im zarzuty i skierowała do sądu wnioski o tymczasowy areszt wobec części podejrzanych, jednak sąd ich nie uwzględnił. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia na te decyzje. W sprawie zostały też zatrzymane cztery inne osoby.