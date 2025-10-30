Wiceprezydent Bożena Borkowska przejęła tymczasowe kierowanie Nowym Sączem w związku z zawieszeniem prezydenta miasta Ludomira Handzla. Usłyszał on zarzuty Prokuratury Europejskiej. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar zapewnił w czwartek, że ciągłość pracy urzędu i samorządu została zachowana, a procedury wdrożone.
- Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel został zawieszony w czynnościach służbowych przez Prokuraturę Europejską w związku z zarzutami dotyczącymi nadużycia uprawnień przy przetargu na szkolenia finansowane z funduszy unijnych.
- Tymczasowe kierowanie miastem przejmuje druga zastępczyni prezydenta, Bożena Borkowska.
- Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podkreślił, że nie jest to powołanie komisarza, ale tymczasowe przejęcie obowiązków przez wskazaną osobę.
"Zdecydowałem, że wskażę panią wiceprezydent (Bożenę Borkowską - red.) jako osobę, która czasowo przejmie wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta" - czytamy w czwartkowym komunikacie Klęczara.
We wtorek Prokuratura Europejska zawiesiła w czynnościach prezydenta Nowego Sącza Handzla, jego zastępcę Artura Bochenka oraz jednego z urzędników. Handzel usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przy przetargu na szkolenia finansowane z funduszy unijnych.
Wojewoda spotkał się w środę w delegaturze MUW w Nowym Sączu z wiceprezydent Nowego Sącza Bożeną Borkowską. Otrzymałem potwierdzenie, że ciągłość pracy samorządu i urzędu jest w pełni zachowana, decyzje są na bieżąco podejmowane, a sprawy mieszkańców otoczone właściwą opieką - poinformował Klęczar.
W środę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Krzysztofa Głuca z wnioskiem o uruchomienie procedury z ustawy o samorządzie gminnym. Wskazano w piśmie na zaistnienie okoliczności wynikającej z postanowienia Delegowanego Prokuratora Europejskiego o zawieszeniu w czynnościach służbowych prezydenta Ludomira Handzla i I zastępcy prezydenta miasta Nowego Sącza Artura Bochenka. Kolejnym krokiem będzie przekazanie przez wojewodę wniosku do premiera za pośrednictwem MSWiA o formalne wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki prezydenta.
"Nie mówimy tutaj o komisarzu, lecz o osobie, która tymczasowo będzie wykonywać zadania prezydenta. Po skompletowaniu dokumentów wniosek o wyznaczenie pani wiceprezydent Bożeny Borkowskiej niezwłocznie skierujemy do MSWiA" - dodał w komunikacie wojewoda Klęczar.
Decyzję o zawieszeniu prezydenta Nowego Sącza, jego zastępcy oraz wysokiego rangą urzędnika miejskiego w czynnościach służbowych prokurator Prokuratury Europejskiej podjął we wtorek w trybie natychmiastowym.
Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu". Według ustaleń śledczych, w 2024 roku urzędnicy mieli ujawnić istotne informacje jednemu z oferentów, co mogło doprowadzić do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.
W ubiegły czwartek Handzel i Bochenek zostali zatrzymani przez CBA. Prokuratura Europejska przedstawiła im zarzuty i skierowała do sądu wnioski o tymczasowy areszt wobec części podejrzanych, jednak sąd ich nie uwzględnił. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia na te decyzje. W sprawie zostały też zatrzymane cztery inne osoby.