Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wiceprezydent Artur Bochenek zostali zatrzymani przez CBA - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

/ RMF FM

Ludomir Handzel i Artur Bochenek zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w czwartkowy poranek.

Do zatrzymania miało dojść w ratuszu w Nowym Sączu.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, CBA prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. To ona wydała nakaz zatrzymania prezydenta i wiceprezydenta miasta. O powodach na razie nie informuje.

Zatrzymania pracowników instytucji miejskich

Dwa dni temu agenci zatrzymali w Nowym Sączu czterech miejskich urzędników, którzy pracowali w Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości. Także działała na polecenie Prokuratury Europejskiej.

Chodzić ma o nieprawidłowości związane z wydatkowanie pieniędzy z unijnych dotacji. Te osoby były przetransportowane do delegatury prokuratury w Katowicach.

Prezydent miasta: Sądziłem, że o 6 rano wkracza się po niebezpiecznych przestępców

"Informuję, że dziś czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic. Nie wiemy w jakim celu. Po ostatniej wizycie CBA, dokumentacja przetargu, którego dotyczyła ta wizyta, została poddana analizie - przetarg był kontrolowany również w przeszłości przez Urząd Marszałkowski. Wynik kontroli był bez uwag. Do tej pory sądziłem, że o 6 rano wkracza się po niebezpiecznych przestępców, a nie po szeregowych urzędników. Współczucie dla rodzin ze względu na zastosowane metody" - napisał we wtorek na Facebooku prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.