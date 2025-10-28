Zakaz wykonywania czynności dla prezydenta Nowego Sącza i jego zastępcy. Samorządowcy nie mogą wejść na teren urzędu miasta. Nie wolno im też kontaktować się z określonymi osobami. Taką decyzję podjął prokurator Prokuratury Europejskiej.

Ludomir Handzel / Grzegorz Momot / PAP

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wiceprezydent Artur Bochenek zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy przetargu na szkolenia dla nauczycieli.

Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji jednemu z oferentów, co mogło narazić miasto na szkodę ponad 600 tys. euro.

Sąd nie zgodził się na areszt wobec prezydentów i czterech innych urzędników.

Prokuratura Europejska nałożyła na nich poręczenie majątkowe w wysokości 150 tys. zł oraz zakaz wstępu do urzędu i kontaktowania się z określonymi osobami.

Najnowsze informacje na rmf24.pl .

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wiceprezydent Artur Bochenek w czwartek zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i przetransportowani do delegatury Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Tam usłyszeli zarzuty związane z pełnionymi obowiązkami.

Chodziło o nieprawidłowości przy przetargu na szkolenia dla nauczycieli, które były dofinansowane z funduszy europejskich. Według ustaleń śledczych w październiku i listopadzie 2024 roku pracownik samorządowy miał przekroczyć uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W wyniku tych działań mogło dojść do naruszenia interesu publicznego i wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.

Sąd nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o areszt dla nich i czterech innych urzędników z sądeckiego ratusza.

Prokurator Prokuratury Europejskiej postanowił jednak o zawieszeniu w czynnościach służbowych. Dodatkowo zarządził poręczenie majątkowe w wysokości 150 tysięcy złotych.

Prezydenci mają zakazu wstępu na teren Urzędu Miasta oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Handzel o probie detronizacji za pomocą służb

We wtorek Ludomir Handzel i Artur Bochenek zabrali głos po ubiegłotygodniowym zatrzymaniu ich przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Handzel sugerował, że cała sprawa ma charakter polityczny. Przypomniał, że w walce o swoje stanowisko dwukrotnie pokonał Iwonę Mularczyk - żonę europosła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka.

Cel to zmiana władzy. Nie udało się tego zrobić przy urnie wyborczej, więc jest próba detronizacji za pomocą służb, za pomocą pomówień, za pomocą dziwnych, wymyślonych, absurdalnych zarzutów - stwierdził Handzel. Zapewnił, że ani on, ani wiceprezydent Bochenek nie zamierzają rezygnować ze swoich stanowisk.

"Sprawa nie dotyczy korupcji"

Wiceprezydent Artur Bochenek stwierdził, że wraz z Handzlem chcą skorygować pojawiające się w kontekście ich zatrzymań nieprawdziwe informacje.

Po pierwsze, sprawa nie dotyczy korupcji. Po drugie, sprawa nie dotyczy uzyskania przez nas korzyści majątkowej. Po trzecie, sprawa nie dotyczy budowy stadionu lub innych inwestycji miejskich. Czego zatem dotyczy sprawa? Otóż sprawa dotyczy przetargu na szkolenia dla sądeckich nauczycieli, w którym wzięła udział spółka SAR Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, której współwłaścicielem są gminy z regionu sądeckiego, między innymi Korzenna, Stary Sącz i Nowy Sącz - mówił na konferencji.

Oferta SAR okazała się najkorzystniejsza cenowo w porównaniu do konkurencji prywatnej w kilku zadaniach na szkolenia, które są obecnie realizowane. W pozostałych zadaniach korzystniejsze oferty złożyły inne prywatne podmioty. Przetarg, przetarg został skontrolowany przez podmiot finansujący, czyli Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jednostkę województwa małopolskiego, a wynik kontroli był pozytywny - dodał.

Cieszymy się, że spółki komunalne, których udziałowcami są miasto Nowy Sącz oraz okoliczne gminy, oferują konkurencyjne ceny i wygrywają przetargi, ponieważ dzięki temu mieszkańcy Nowego Sącza i gmin ościennych mają pracę, a nasz region może się rozwijać. Pozostawiamy każdemu z państwa do osobistej oceny, czy tego rodzaju sprawa stanowi wystarczające uzasadnienie dla przysłania kilkunastu funkcjonariuszy CBA i dokonywania zatrzymań w prywatnych mieszkaniach pracowników urzędu o godzinie 6 rano. Czy to wystarczający powód, żeby sparaliżować życie Urzędu Miasta i zastraszyć dziesiątki urzędników - grzmiał wiceprezydent Nowego Sącza.

Szukanie dokumentów w koszu na pranie i "usługi taksówkarskie"

Bochenek podkreślał, że "cały zastęp agentów CBA" został wysłany z Łodzi do Nowego Sącza po to, by szukać dokumentacji przetargowej w koszu na pranie i świadczyć prezydentowi i wiceprezydentowi Nowego Sącza "usługi taksówkarskie z Nowego Sącza do Katowic".

Dokumentację przetargową można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej, a każdy z nas samodzielnie i dobrowolnie stawi się na każde wezwanie odpowiednich organów, aby sprawę wyjaśnić - zapewniał.