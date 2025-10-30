Ponad 460 osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło w wyniku brutalnego ataku milicji RSF na klinikę położniczą w sudańskim mieście El-Faszir. Świadkowie mówią o "scenach ludobójstwa", a eksperci ONZ alarmują: "To największy kryzys humanitarny na świecie. Sudan pogrąża się w chaosie, głodzie i przemocy, która nie oszczędza nikogo".

Młode Sudanki z dziećmi w obozie dla uchodźców prowadzonym przez Lekarzy Bez Granic / JORIS BOLOMEY / AFP/EAST NEWS

Brutalny atak milicji RSF na szpital położniczy w Al-Faszir, Sudan, zakończył się masakrą ponad 460 osób, w tym pacjentek i personelu.

Miasto Al-Faszir, pod oblężeniem RSF przez 18 miesięcy, zamieniło się w pułapkę dla cywilów - z 1 mln mieszkańców zostało tam niecałe 180 tys.

Świadkowie opisują sceny ludobójstwa, a analizy satelitarne potwierdzają masowe egzekucje i przemoc na ulicach miasta.

W niedzielę, po trwającym około 18 miesięcy oblężeniu, oddziały RSF zajęły ostatnie z pięciu kluczowych miast regionu Darfur w zachodnim Sudanie. Al-Faszir to zarazem stolica prowincji Darfur Północny. Z ponad 1 mln ludzi, którzy żyli w Al-Faszirze przed wybuchem wojny domowej w Sudanie w kwietniu 2023 roku, w mieście pozostaje jeszcze niespełna 180 tys. osób. Ponadto szacuje się, że od niedzieli ponad 33 tys. ludzi uciekły w obawie przed eskalacją przemocy.

Krwawa niedziela w El-Faszir: masakra w szpitalu Saudi - relacje świadków i dowody satelitarne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w niedzielę milicja Rapid Support Forces (RSF) dokonała brutalnego ataku na szpital położniczy w El-Faszir w Sudanie, zabijając ponad 460 osób - zarówno pacjentki, jak i osoby im towarzyszące.

"Z zimną krwią zabito wszystkich, których znaleziono w szpitalu Saudi, w tym pacjentów, towarzyszy oraz cały personel" - doniosła organizacja Sudan Doctors’ Network.

Świadkowie mówią o "scenach ludobójstwa", a międzynarodowe organizacje biją na alarm.

Ośrodek badawczy Humanitarian Research Lab (HRL) przy Uniwersytecie Yale podał, że analiza zdjęć satelitarnych sudańskiego Al-Fasziru wskazuje, że rebelianci z RSF dokonują w mieście "masakry". Na zdjęciach satelitarnych szpitala Saudi widać - jak podkreślono w raporcie - obecność skupisk białych obiektów i śladów krwi, które pojawiły się tuż po ataku RSF.