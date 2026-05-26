W najbliższych dniach Polska 2050 zdecyduje o swoim kandydacie na prezydenta Krakowa. Faworytem ma być szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz. Według doniesień w grze o Wawel jest jeszcze dwóch kandydatów. Możliwe jest jeszcze poparcie kogoś spoza partii.

Paweł Śliz i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Sejmie, zdj. z lutego 2026

Bezkrólewie w Krakowie

Krakowianie w niedzielnym referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego z KO z urzędu prezydenta Krakowa. Miejska Komisja ds. Referendum poinformowała oficjalnie, że Miszalski musi pożegnać się ze stanowiskiem . Niedzielne referendum w sprawie jego odwołania jest ważne, gdyż frekwencja wyniosła 29,99 proc. Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa jest natomiast nieważne. W tym głosowaniu frekwencja wynosiła 29,97 procent. Próg ważności dla referendum dotyczącego prezydenta wynosił około 27 procent, a dla rady miasta - 30,6 procent.

Oznacza to przedterminowe wybory, które – w ocenie inicjatorów referendum – odbędą się w sierpniu. Do czasu wyłonienia nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz, którego wkrótce powoła premier Donald Tusk.

Referendum było inicjatywą grupy obywateli, której twarzą stał się przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman. Do akcji referendalnej przyłączyli się politycy opozycji, a także środowisko radnego Łukasza Gibały – głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 roku.

Rozmówca Polskiej Agencji Prasowej - zbliżony do zarządu Polski 2050 - podkreśla, że ugrupowanie najprawdopodobniej wystawi w wyborach na prezydenta Krakowa obecnego szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza, który jest jedynym posłem ugrupowania z Krakowa.

Samodzielny start w tych wyborach to nasz główny cel. Paweł jest mocnym kandydatem, związanym z Krakowem od pokoleń. Jeżeli on się nie zdecyduje, to mamy jeszcze dwoje kandydatów, którzy mogą w nich wystartować. Rozważani będą jeszcze lokalni działacze ugrupowania: Dariusz Badurski i Małgorzata Szostak, choć jej start jest mało prawdopodobny - wyjaśnił polityk.

Zaznaczył przy tym, że ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku dni. Zdecydujemy o tym do końca tego tygodnia lub na początku kolejnego. Decyzja musi zostać skonsultowana z przewodniczącą partii Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która obecnie znajduje się w Kijowie - dodał polityk chcący zachować anonimowość.

Inny rozmówca w Polsce 2050 pytany o tę sprawę przekazał, że Śliz kilkukrotnie - choć niebezpośrednio - sygnalizował, że mógłby wystartować na prezydenta Krakowa. Paweł się zastanawia, jeżeli podejmie decyzję o starcie, będzie naszym kandydatem - podkreśliło źródło.

Polityk zastrzegł jednak, że start Śliza nie jest pewny i musi mu się politycznie opłacać. Jeżeli Paweł zdecyduje, że jednak nie startuje w wyborach, to najpewniej poprzemy któregoś z pozostałych kandydatów. Jeszcze nie wiem którego, bo oficjalnych zgłoszeń nie było - podkreślił rozmówca. Oświadczył też, że na pewno nie będzie to kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Podobnego zdania było także inne źródło zbliżone do klubu parlamentarnego Polska 2050. Zdaniem rozmówcy start Śliza jest niemal pewien. Polityk ten nie wykluczył jednak, że jeżeli Śliz odpuści start, to ugrupowanie poprze innego kandydata. To nie może być kandydat KO. To byłaby polityczna śmierć, zwłaszcza, że Miszalski, reprezentując ich największe grzechy takie jak "kolesiostwo" czy "elitaryzm", otrzymał od wyborców czerwoną kartkę - argumentował rozmówca.

Kim jest Paweł Śliz?

Śliz urodził się 18 września 1980 roku w Krakowie. Jest żonaty, ma troje dzieci. Jest posłem na Sejm X kadencji oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050. Od czerwca 2024 roku kieruje także sejmową komisją sprawiedliwości i praw człowiek. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji śledczej ds. wykorzystywania oprogramowania Pegasus. To jego pierwsza kadencja w Sejmie - mandat poselski uzyskał w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, startując z listy Trzeciej Drogi w okręgu nr 12 w Krakowie, gdzie zdobył 19 630 głosów.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie odbył aplikację adwokacką. Przed objęciem mandatu prowadził własną kancelarię adwokacką, a następnie był wspólnikiem w spółce adwokackiej.

Kto już zapowiedział udział w grze o prezydenturę?

Swoją kandydaturę oficjalnie ogłosił już Marian Banaś - były prezes NIK jest dzisiejszym gościem Porannej rozmowy w RMF FM .

Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie poinformował natomiast, że kandydatem partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka będzie Bartosz Bocheńczak .

Walczący od lat o bycie prezydentem Krakowa Łukasz Gibała jeszcze nie ogłosił swojej decyzji w sprawie nadchodzących wyborów. Jego start jest jednak pewny. Mówi się także o byłym prezydencie Polski Andrzeju Dudzie. Start zapowiedziała Marianna Schreiber, influencerka i zawodniczka walk typu freak fight, która stwiedzi, że chce uczynić Kraków "polskim i normalnym".

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda powiedziała wczoraj, że KO niebawem ogłosi swojego kandydata. PiS - ustami Przemysława Czarnka - twierdzi na razie, że "wszystkie kierunki są otwarte", co podgrzewa spekulacje, jakoby PiS i Konfederacja miały wystawić wspólnego kandydata, aby "przetestować" w Krakowie pakt senacki. Włodzimierz Czarzasty informował wczoraj, że Nowa Lewica również wystawi swojego kandydata lub kandydatkę na urząd prezydenta miasta Krakowa.