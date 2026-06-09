Monika Piątkowska jest kandydatką KO oraz PSL na urząd prezydenta Krakowa - ogłosili po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W 2024 roku polityczka została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Wcześniej propozycję kandydowania otrzymał od KO Rafał Sonik, który - jak widać - się na to nie zdecydował.

Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Monika Piątkowska na konferencji przed siedzibą KPRM w Warszawie, 9 czerwca 2026 / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk ogłosił nazwisko kandydatki KO oraz PSL na urząd prezydenta Krakowa. Jest to Monika Piątkowska.

Po tym, jak w referendum odwołany został Aleksander Miszalski - do czasu wyboru nowego włodarza stolicy Małopolski - rolę komisarza pełni Stanisław Kracik.

Kim jest Monika Piątkowska? O jej politycznej drodze można przeczytać poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa

Premier Donald Tusk ogłosił nazwisko kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa po tym, jak w referendum odwołany został Aleksander Miszalski . Będzie to senator Monika Piątkowska.

To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta Krakowa. Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie. Miasta, w którym skończyłam studia, w którym urodziłam mojego syna. Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa. Dziękuję panu premierowi i panu wicepremierowi. Idę do krakowskiego magistratu jako manager, jako specjalista, który zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa, jako do miasta, które jest moją jedyną partią polityczną, które jest dla mnie najważniejszym miastem - powiedziała senator KO.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy zdradziła, że nie wzięła udziału w referendum, ale zaprasza wszystkich do współpracy. Szczególnie środowiska obywatelskie, które potrafiły się zjednoczyć i miały odwagę wyrazić swoje zdanie. Decyzja została przez Krakowian podjęta, idziemy do przodu - dodała.

Idę do Krakowa, żeby przynieść spokój, merytorykę. Nie będę się zajmowała kontrkandydatami, będę się zajmowała mieszkańcami - tak Monika Piątkowska odpowiedziała na pytanie, w którym z pozostałych kandydatów widzi największą konkurencję. Wspomniała też o cyklu otwartych spotkań z mieszkańcami, które już w Krakowie funkcjonują, czyli o "Piątkach z Piątkowską".

Premier: Znamy kandydatkę na prezydentkę Krakowa od lat

Jestem bardzo szczęśliwy. Bez żadnego problemu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z naszymi partnerami z PSL, mieliśmy dokładnie ten sam pomysł. W dodatku ten pomysł okazał się trafiony. Bezdyskusyjnie. Trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej. Marzenia, bo znamy kandydatkę na prezydentkę Krakowa od lat - powiedział premier Donald Tusk.

Podejmowała się wielu działań i zadań, w tym trudnych, w trudnych okolicznościach. Zawsze imponowała determinacją, odwagą, jasnością umysłu, ale zawsze, jak rozmawialiśmy, to mówiła: "Ja chciałabym być w Krakowie, moją partią jest Kraków". Przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum ta droga się otworzyła. Pani senator jest kandydatką wyśmienitą. To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa - stwierdził premier, wspominając, że środowisko KO sondowało nastroje w Krakowie po tym, jak określił - "krajobrazie po bitwie"

Kosiniak-Kamysz: To odważna kobieta. Zaczynaliśmy razem w samorządzie krakowskim

Pan premier powiedział o długoletniej współpracy. Monika - naprawdę widać, że masz tę determinację. Twój plan dla Krakowa znamy od lat - powiedział lider PSL, minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stanąć w takim momencie i brać na siebie odpowiedzialność, mając plan dla Krakowa - to jest tylko duma, że można wspierać taką kandydatkę. Zaczynaliśmy razem w samorządzie krakowskim. Wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej. To odważna kobieta. Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

/ Paweł Supernak / PAP

Kim jest Monika Piątkowska?

Urodzona w 1974 roku w Zakopanem polityczka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu.

Monika Piątkowska w 2010 roku bez powodzenia kandydowała z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do sejmiku małopolskiego, a także - w 2011 roku - z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu oraz - w 2014 roku - do Parlamentu Europejskiego. W latach 2003-2012 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Kierowała tam pracami nad Strategią Rozwoju Krakowa. Równolegle, od 2009 do 2012 roku, była pełnomocnikiem prezydenta miasta Krakowa ds. marki miasta, odpowiadając m.in. za udział Krakowa w światowych targach inwestycyjnych oraz prezentacjach EXPO w Aichi, Saragossie i Szanghaju.

Później działała w Polsce 2050, z której odeszła w kwietniu 2023 roku. W wyborach uzupełniających z 16 marca 2025 została wybrana - w miejsce Bogdana Klicha - do Senatu XI kadencji z okręgu nr 33 jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej, z poparciem PSL, Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej. Ślubowanie senatorskie złożyła 26 marca 2025 roku, a później wstąpiła do Platformy Obywatelskiej.

Senator Monika Piątkowska / Adam Burakowski/East News / East News

Jednak nie Rafał Sonik

Jeszcze wczoraj biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik potwierdził, że otrzymał od środowiska Koalicji Obywatelskiej propozycję ubiegania się o urząd prezydenta Krakowa, ale gdyby zdecydował na "tak", pozostałby kandydatem niezależnym. Wcześniej mówiło się również o ewentualnych kandydatach ze środowiska akademickiego.

Gra o tron w Krakowie. Te osoby już zapowiedziały udział w wyścigu o fotel w magistracie

Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli następujący przedstawiciele partii i ruchów politycznych oraz osoby spoza partyjnego nurtu:

Daria Gosek-Popiołek - Nowa Lewica,

Aleksandra Owca - Partia Razem,

Grażyna Zofia Świat - Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski,

Marianna Schreiber - influencerka, aktywistka, zawodniczka walk typu freak fight,

Michał Drewnicki - PiS,

Bartosz Bocheńczak - Konfederacja,

Michał Klimek - Konfederacja Korony Polskiej,

Sławomir Pietrzyk - Socjaldemokracja Polska,

Marian Banaś - były prezes Najwyższej Izby Kontroli,

Jan Hoffman - przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Stare Miasto, jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego.

Kandydowania nie wykluczył też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

