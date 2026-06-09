Coraz więcej chętnych do walki o Kraków. We wtorek swoją kandydaturę w przedterminowych wyborach prezydenta miasta ogłosił Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego.

Jan Hoffman (w środku) / Łukasz Gągulski / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Na zwołanej we wtorek konferencji prasowej Jan Hoffman ogłosił swój start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa.

Hoffman to przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Stare Miasto w Krakowie, a także jeden z głównych inicjatorów niedawnego referendum, w którym odwołano dotychczasowego prezydenta.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

Wcześniej kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. O chęci kandydowania mówiła też celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Kiedy wybory prezydenta Krakowa?

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum.

Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.