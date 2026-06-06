​Latające smoki, pokaz dronów, efekty świetlne i muzyka - wszystko to czeka Krakowian podczas wielkiego widowiska. Jubileuszowa, 25. Wielka Parada Smoków, zaplanowana jest na ten weekend - tym razem przy Bulwarze Tynieckim w Krakowie. W wydarzeniu weźmie udział 150 artystów, w tym tancerze, wokaliści i aktorzy.

Kraków. Wielka Parada Smoków (zdjęcie z 2021 r.) / Jan Graczynski/ / East News

Wielkie widowisko na Wiśle - w tym roku przy Bulwarze Tynieckim

Tegoroczne obchody rozpoczął w sobotni poranek Smoczy Piknik Rodzinny na Bulwarze Czerwieńskim. Przez dwa dni, w godz. 10-19 uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w grach, konkursach, warsztatach czy animacjach.

Z kolei w sobotni wieczór, o godz. 22.00, odbędzie się Wielkie Plenerowe Widowisko na Wiśle - przy Bulwarze Tynieckim. Podziwiać będzie można gigantyczne latające smoki, pokaz dronów czy efekty świetlne.

Organizatorzy przewidzieli też oprawę muzyczną. Na pływających scenach wystąpią m.in. śpiewaczka operowa Agnieszka Kuk i aktor Jacek Wójcicki. Po raz pierwszy na Wiśle pojawi się też zacumowana scena.

Idąc tropem zeszłorocznego widowiska, które było po raz pierwszy fabularyzowane, w tym roku także to widowisko będzie miało formę opowieści - zapowiedział Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska - organizatora imprezy.

W wydarzeniu na Wiśle weźmie udział 150 artystów, w tym tancerze, wokaliści, animatorzy smoków i aktorzy. W organizację parady jest zaangażowanych w sumie ponad 250 osób.

Zmiana miejsca ma zapewnić lepszą widoczność

W tym roku po raz pierwszy plenerowa impreza przygotowana przez Teatr Groteska odbędzie się nie na zakolu Wisły, a za mostem Dębnickim.

Publiczność będzie mogła oglądać widowisko z Bulwaru Tynieckiego, czyli od strony ul. Szwedzkiej, Skwerowej i Tynieckiej. Zmiana miejsca ma zapewnić lepszą widoczność pokazu. Pod Wawelem widok ograniczały m.in. barki.

Parada Smoków przejdzie ulicami centrum w niedzielę

Z kolei na niedzielę zaplanowano Paradę Smoków - pieszy korowód z udziałem wielkoformatowych smoczych figur przygotowywane przez uczestników z całej Polski. Pochód wyruszy z Plant przy Hotelu Royal o godz. 12:00 i przejdzie ulicami centrum na Rynek Główny.

Również w niedzielę w wydarzeniu wezmą udział artyści, muzycy i grupy taneczne. Konstrukcje prezentowane podczas korowodu będą rywalizować o miano Najpiękniejszego Smoka Parady.

"Coś, co zapadnie wszystkim głęboko w pamięć na wiele lat". Jubuileuszowa edycja

Wielka Parada Smoków, której pomysłodawcą i organizatorem jest Teatr Groteska, odbyła się po raz pierwszy w 2000 roku. Plenerowa impreza wpisała się w kalendarz kulturalny miasta, gromadząc co roku kilkadziesiąt tysięcy widzów.

Z uwagi na to, że mamy 25-lecie Wielkiej Parady Smoków, chcieliśmy stworzyć coś innego, coś nowego, coś ogromnego, coś, co zapadnie wszystkim głęboko w pamięć na wiele, wiele lat - powiedział podczas konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie dyrektor Teatru Groteska Karol Suszczyński.

Krakowski Teatr Groteska został założony w 1945 roku.