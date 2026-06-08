Rafał Sonik poinformował dzisiaj, że rozważa start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Powiedział, że propozycję ubiegania się o ten urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, ale gdyby zdecydował na "tak", pozostałby kandydatem niezależnym. Jeszcze wczoraj reporter RMF FM Michał Radkowski ustalił nieoficjalnie, że to właśnie biznesmen i kierowca rajdowy będzie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta stolicy Małopolski.

Rafał Sonik, zdj. archiwalne / Zbigniew Meissner / PAP

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Sonik potwierdza, że dostał propozycję. Na kogo ostatecznie postawi premier?

Rafał Sonik będzie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa - informował nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Radkowski . W rozmowie z Polską Agnecją Prasową pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec potwierdził, że bierze pod uwagę kandydowanie na prezydenta miasta, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Poinformował, że otrzymał propozycję od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast pozostałby kandydatem niezależnym.

Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować – powiedział.

Rafał Sonik zwrócił też uwagę, że referendum odwoławcze ujawniło "ogromną słabość dotychczasowego systemu wyborczego", a decyzja o kandydowaniu oznacza również zajęcie stanowiska wobec "zagrożenia stabilności zarządzania". Bycie świadomym obywatelem, który wskazuje na zagrożenia i próbuje tym zagrożeniom zaradzić, jest niewspółmiernie ważniejsze niż jakiekolwiek formalne stanowisko - dodał. Jak informowaliśmy pomysł, by kandydatem na prezydenta została rozpoznawalna osoba spoza polityki preferuje Donald Tusk.

Premier powiedział jednak w piątek, 5 czerwca, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, szefem MON, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek, a więc jeszcze dziś KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa. Dodał, że w innym razie w poniedziałek KO ujawni nazwisko własnego kandydata. O godz. 17 nazwisko swojego kandydata ma ogłosić też Lewica.

Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Te osoby już zapowiedziały udział w wyścigu o fotel w magistracie

Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli przedstawiciele partii i ruchów politycznych oraz osoby spoza partyjnego politycznego nurtu: