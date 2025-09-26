Mała miejscowość w Małopolsce po raz kolejny podbija serca internautów. Sułoszowa, słynąca z niezwykłego układu pól uprawnych i imponującej długości, stała się bohaterką spektakularnych zdjęć z lotu ptaka. Co sprawia, że ta wieś jest tak wyjątkowa i dlaczego przyciąga uwagę nie tylko Polaków, ale i ludzi z całego świata?

To najbardziej fotogeniczna wieś w Polsce. Tak wygląda na zdjęciach! / Łukasz Gągulski / PAP

Sułoszowa - wieś, która podbija internet

Sułoszowa, niewielka miejscowość położona w województwie małopolskim, od kilku lat nie schodzi z ust internautów. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia wykonana z lotu ptaka. Zdjęcie przedstawiało niezwykły, geometryczny układ pól uprawnych, które niczym kolorowa mozaika rozciągają się wzdłuż jednej, długiej drogi. Internauci byli zachwyceni - obraz błyskawicznie stał się viralem, a Sułoszowa zyskała miano jednej z najbardziej fotogenicznych wsi w Polsce.

Dziś Sułoszowa znów wraca na internetowe salony. Najnowsze fotografie, wykonane z powietrza, jeszcze lepiej oddają niezwykłość tego miejsca. Widać na nich długą, wąską wieś, która niczym wstęga ciągnie się przez malownicze pola, tworząc niepowtarzalny krajobraz. To widok, który zapiera dech w piersiach i przyciąga uwagę nie tylko miłośników fotografii, ale także turystów z całego świata.

Najdłuższa "ulicówka" w Polsce - fenomen Sułoszowej

Sułoszowa to nie tylko piękne zdjęcia. To także jedna z najdłuższych "ulicówek" w Polsce! Wieś rozciąga się na długości około 9 kilometrów wzdłuż drogi nr 773, łączącej Sieniczno i Wesołą koło Słomnik. Dawniej, w okresie II Rzeczypospolitej, długość Sułoszowej szacowano nawet na 14 kilometrów, a liczba mieszkańców sięgała 6 tysięcy. To imponujące liczby, jak na wiejską miejscowość!

Co ciekawe, Sułoszowa podzielona jest na ulice, a dawniej - na tzw. działy. Taki układ przestrzenny sprawia, że każda posesja ma dostęp do drogi i własnego pola uprawnego, co przez lata było ogromnym ułatwieniem dla mieszkańców. To właśnie ten nietypowy, wydłużony kształt sprawia, że Sułoszowa z lotu ptaka prezentuje się tak spektakularnie i przyciąga uwagę fotografów z całego świata.



Szlakiem historii i przyrody - atrakcje Sułoszowej

Sułoszowa to nie tylko wieś o niezwykłym układzie urbanistycznym. To także miejsce pełne historii i przyrodniczych atrakcji. Przez miejscowość przebiega czerwony Szlak Orlich Gniazd - jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych w Polsce, prowadzący przez malownicze tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie tutaj, na terenie administracyjnym Sułoszowej, znajduje się słynny Zamek Pieskowa Skała - perła architektury renesansowej, która przyciąga turystów z całego kraju.

Nieopodal zamku wznosi się Maczuga Herkulesa - charakterystyczna, wapienna skała, która stała się jednym z symboli regionu. To miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy! Sułoszowa leży także na trasie europejskiego szlaku kulturowego i pątniczego "Via Regia", będącego częścią Dróg św. Jakuba prowadzących do słynnego sanktuarium w Santiago de Compostela. To sprawia, że wieś odwiedzają nie tylko turyści, ale również pielgrzymi z całej Europy.



Sułoszowa - miejsce, które trzeba zobaczyć

Niezwykły układ pól, imponująca długość wsi, malownicze krajobrazy i bogata historia sprawiają, że Sułoszowa jest miejscem wyjątkowym na mapie Polski. To wieś, która nieustannie zachwyca i inspiruje - zarówno mieszkańców, jak i gości z najdalszych zakątków świata. Jeśli szukacie nietuzinkowych miejsc na weekendową wycieczkę lub chcecie zobaczyć na własne oczy krajobraz, który podbił internet, Sułoszowa z pewnością was nie zawiedzie.





