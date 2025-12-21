W sercu malowniczych Beskidów, tuż przy granicy ze Słowacją, leży miejscowość, która zadziwia nie tylko pięknem krajobrazów, ale i swoimi rozmiarami. Zawoja, bo o niej mowa, to prawdziwy fenomen na mapie Polski – wieś, która swoją powierzchnią przewyższa nie tylko większość polskich miast, ale także kilka europejskich państw. To także najdłuższa miejscowość w Polsce.
Zawoja to wieś, która już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle innych miejscowości w kraju. Jej długość wynosi aż 18 kilometrów, co czyni ją najdłuższą wsią w Polsce. Przemierzenie jej od jednego do drugiego końca to prawdziwa wyprawa - pieszo zajmuje kilka godzin.
Jeszcze bardziej imponująca jest powierzchnia tej miejscowości. Zawoja rozciąga się na ponad 100 kilometrów kwadratowych. Dla porównania - to więcej niż łączna powierzchnia Watykanu, San Marino i Monako. Tak ogromny obszar sprawia, że wieś składa się z ponad stu osiedli i przysiółków, malowniczo rozrzuconych na zboczach gór, wśród lasów i dolin.
Zawoja to nie tylko rekordowe liczby, ale także bogata tradycja i unikatowy klimat. Miejscowość jest jednym z głównych ośrodków Górali Babiogórców, którzy od pokoleń kultywują tu swoje zwyczaje. Drewniane domy, regionalne stroje i lokalna kuchnia tworzą niepowtarzalną atmosferę, którą doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
Położenie Zawoi u stóp majestatycznej Babiej Góry (1725 m n.p.m.) czyni ją wymarzonym miejscem dla miłośników górskich wędrówek. To właśnie stąd najłatwiej wyruszyć na szczyt zaliczany do Korony Gór Polskich.
Sieć szlaków turystycznych prowadzi nie tylko na Babią Górę, ale także na inne, nieco niższe szczyty Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Każdy znajdzie tu trasę odpowiednią dla siebie - od rodzinnych spacerów po wymagające górskie wyzwania. Zimą miejscowość zamienia się w centrum sportów śnieżnych. Ośrodek narciarski Mosorny Groń przyciąga amatorów białego szaleństwa z całej Polski.
Coraz większą popularność zdobywa także kolarstwo górskie. Zawoja staje się regionalnym centrum tej dyscypliny, oferując liczne trasy o zróżnicowanym stopniu trudności.