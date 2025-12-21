W sercu malowniczych Beskidów, tuż przy granicy ze Słowacją, leży miejscowość, która zadziwia nie tylko pięknem krajobrazów, ale i swoimi rozmiarami. Zawoja, bo o niej mowa, to prawdziwy fenomen na mapie Polski – wieś, która swoją powierzchnią przewyższa nie tylko większość polskich miast, ale także kilka europejskich państw. To także najdłuższa miejscowość w Polsce.

Zawoja / Shutterstock

Rekordowa długość i powierzchnia

Zawoja to wieś, która już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle innych miejscowości w kraju. Jej długość wynosi aż 18 kilometrów, co czyni ją najdłuższą wsią w Polsce. Przemierzenie jej od jednego do drugiego końca to prawdziwa wyprawa - pieszo zajmuje kilka godzin.

Jeszcze bardziej imponująca jest powierzchnia tej miejscowości. Zawoja rozciąga się na ponad 100 kilometrów kwadratowych. Dla porównania - to więcej niż łączna powierzchnia Watykanu, San Marino i Monako. Tak ogromny obszar sprawia, że wieś składa się z ponad stu osiedli i przysiółków, malowniczo rozrzuconych na zboczach gór, wśród lasów i dolin.

Góralska tradycja i niezwykłe położenie

Zawoja to nie tylko rekordowe liczby, ale także bogata tradycja i unikatowy klimat. Miejscowość jest jednym z głównych ośrodków Górali Babiogórców, którzy od pokoleń kultywują tu swoje zwyczaje. Drewniane domy, regionalne stroje i lokalna kuchnia tworzą niepowtarzalną atmosferę, którą doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Położenie Zawoi u stóp majestatycznej Babiej Góry (1725 m n.p.m.) czyni ją wymarzonym miejscem dla miłośników górskich wędrówek. To właśnie stąd najłatwiej wyruszyć na szczyt zaliczany do Korony Gór Polskich.

Babia Góra / Shutterstock

Sieć szlaków turystycznych prowadzi nie tylko na Babią Górę, ale także na inne, nieco niższe szczyty Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Każdy znajdzie tu trasę odpowiednią dla siebie - od rodzinnych spacerów po wymagające górskie wyzwania. Zimą miejscowość zamienia się w centrum sportów śnieżnych. Ośrodek narciarski Mosorny Groń przyciąga amatorów białego szaleństwa z całej Polski.

Coraz większą popularność zdobywa także kolarstwo górskie. Zawoja staje się regionalnym centrum tej dyscypliny, oferując liczne trasy o zróżnicowanym stopniu trudności.