Lider Pucharu Świata Słoweniec Domen Prevc wygrał w drugim konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - zajął 8. lokatę. W noworocznym konkursie wystąpiło czterech Polaków, do drugiej serii nie awansował jedynie Paweł Wąsek

Kacper Tomasiak ósmy w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Wygrał Słoweniec Domen Prevc. / PAP/EPA/ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Kacper Tomasiak na ósmym miejscu, Kamil Stoch zajął 20. pozycję, a Maciej Kot - 23. Konkurs w Garmisch-Partenkirchen wygrał Domen Prevc. Słoweniec wyprzedził drugiego zawodnika - Austriaka Jana Hoerla - aż o 15 punktów. Trzecie miejsce zajął kolejny z Austriaków - Stephan Embacher.

Wyniki po I serii

Do drugiej serii awansowało trzech Polaków. Kacper Tomasiak był siódmy, Kamil Stoch - 18, a Maciej Kot - 20.

Na półmetku prowadził lider Pucharu Świata i TCS Słoweniec Domen Prevc, który uzyskał 143 m. Drugi był Austriak Jan Hoerl - 141 m, a trzeci Japończyk Ren Nikaido - 137,5 m.

Awansu do finału nie wywalczył 35. Paweł Wąsek, który osiągnął 124,5 m i przegrał w rywalizacji KO z Norwegiem Johannem Andre Forfangiem - 130 m.

Tomasiak (130,5 m) pokonał Szwajcara Simona Ammanna (122,5 m), Stoch (129 m) wygrał z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem (123,5 m), a Kot (127 m) z Norwegiem Mariusem Lindvikiem (126,5 m)