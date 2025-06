Do greckich Salonik dolecisz z Warszawy. PLL LOT zainaugurowały we wtorek bezpośrednie rejsy na tej trasie. Loty do Salonik będą realizowane codziennie w sezonie letnim i cztery razy w tygodniu zimą.

Samolot PLL LOT / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Port lotniczy Saloniki-Macedonia to drugie co do wielkości lotnisko w Grecji pod względem obsługiwanych pasażerów. Położone jest około 13 km na południowy wschód od centrum miasta, w pobliżu miejscowości Thermi. Z tego portu lotniczego oferowane są połączenia m.in. do Berlina, Londynu, Mediolanu czy Paryża, a także np. na greckie wyspy.

Jak przekazał w informacji prasowej LOT, w sezonie letnim pasażerowie będą mogli codziennie polecieć z Lotniska Chopina do Salonik, a zimą - będzie to cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, czwartki, środy i niedziele).

"Nowe bezpośrednie połączenie z Warszawy do Salonik to realna szansa na wzmocnienie przepływu turystów i inwestycji, a także na stworzenie nowych płaszczyzn współpracy między Grecją a Polską" - wskazał, cytowany w informacji prasowej, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera.

Ankieta Gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje? W Polsce 48% Za granicą 27% Hybrydowo, i w kraju, i za granicą 25%

głosów: 174

Spółka podkreśliła, że Saloniki to drugie co do wielkości miasto Grecji z bogatą, 2300-letnią historią. Dawna metropolia Bizancjum, przez wieki była domem dla Greków, Żydów sefardyjskich, Ormian, Turków i Słowian - kultury te pozostawiły ślad w tkance miasta m.in. zwiedzając bizantyjskie kościoły wpisane na listę UNESCO, rzymskie fora, osmańskie łaźnie i dawne synagogi. Nabrzeżna promenada ma ponad 5 km długości z ikoną miasta, czyli Białą Wieżą.

Do Salonik z Warszawy bezpośrednio można polecieć irlandzkim Ryanairem z Lotniska w Modlinie.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.

W poniedziałek PLL LOT i Airbus podpisały w Paryżu umowę zgodnie z którą Airbus dostarczy spółce samoloty typu A220. Zamówienie obejmuje dostawę 40 maszyn A220 w dwóch wersjach: -100 i -300 w latach 2027-2031, oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów. LOT kupuje samoloty Airbusa po raz pierwszy w historii. Wartość całej umowy to ok. 9 mld dol.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.