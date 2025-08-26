Wypadek nieoznakowanego policyjnego radiowozu podczas pościgu w Gdańsku. Jeden z policjantów trafił do szpitala. Trwają poszukiwania kierowcy, który zdołał uciec. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Do zdarzenia doszło w Gdańsku. Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, policjanci prowadzili kontrole prędkości.
Jeden z kierowców nie zatrzymał się, dlatego funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.
Na al. Płażyńskiego w kierunku Przymorza, zaraz za skrzyżowaniem na wysokości ul. Uczniowskiej, policjanci najprawdopodobniej otarli się o inny samochód.
Ich auto dachowało i wpadło do rowu.
Jeden z policjantów został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Uciekający kierowca nie został jeszcze zatrzymany. Trwają jego poszukiwania.
"Trwają czynności mające na celu zatrzymanie kierowcy, który uciekł z miejsca kontroli. To białe BMW kombi na duńskich tablicach"- informuje pomorska policja.
