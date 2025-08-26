Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała o zmianach w regulaminie przewozów. Od 1 września będzie można bezpłatnie przewozić zwierzęta, wózki i rowery. Te ostatnie jednak tylko poza godzinami szczytu.

Od 1 września w pociągach WKD będzie można bezpłatnie przewozić zwierzęta, wózki i rowery. / Shutterstock

Zmiany dla podróżujących Warszawską Koleją Dojazdową.

"Od 1 września w WuKaDce będzie obowiązywał bezpłatny przewóz rowerów, wózków i zwierząt (w tym psów) - z zastrzeżeniem, że w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego obowiązuje zakaz przewozu rowerów" - poinformował przewoźnik.

Podróżny może przewieźć bezpłatnie wyłącznie jeden rower - sprecyzowano.

W tych przypadkach wciąż będą zakazy

Zakaz przewozu rowerów dotyczy pociągów odjeżdżających w godz. 06.30-08.30 ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek - Warszawa Śródmieście oraz odjeżdżających w godz. 14.30 - 16.30 ze stacji Warszawa Śródmieście w relacji Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek.

Przewoźnik wyjaśnił, że dla pasażerów rozpoczynających podróż ze stacji innych niż początkowe, tj. z przystanku pośredniego, kluczowe znaczenie odgrywa godzina odjazdu pociągu ze stacji początkowej, tj. Grodzisk Mazowiecki Radońska bądź Milanówek Grudów w porannym szczycie oraz ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w popołudniowym szczycie przewozowym.

Gdy kontroler stwierdzi przewóz roweru w godzinach szczytu, podróżny przewożący jednoślad będzie musiał wysiąść wraz z rowerem na najbliższym przystanku.

W przypadku odmowy zostanie ukarany mandatem. Podróżnym posiadającym bilet miesięczny na rower, od 1 września przysługuje możliwość zwrotu biletu.