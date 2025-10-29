Luciano Spalletti będzie nowym trenerem piłkarzy Juventusu - ogłaszają włoskie media. Były selekcjoner "Squadra Azzurra" ma zastąpić zwolnionego w poniedziałek Chorwata Igora Tudora.

Piłkarze Juventusu załamani po kolejnej porażce / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Luciano Spalletti ma zostać nowym trenerem Juventusu. Zastąpi Igora Tudora, który został zwolniony po serii słabych wyników "Starej Damy".

Igor Tudor pracował w Juventusie od marca, ale nie wygrał żadnego z ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach.

66-letni Luciano Spalletti prowadził reprezentację Włoch w latach 2023-2025, ale został zwolniony w czerwcu po porażce 0:3 z Norwegią w eliminacjach MŚ.

Nominacja Spallettiego ma zostać ogłoszona jeszcze w środę po meczu ligowym z Udinese.

Pracujący w Turynie od marca Tudor został zwolniony po tym, jak "Stara Dama" nie wygrała żadnego z ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W niedzielę w Serie A przegrała z Lazio Rzym 0:1 i w tabeli zajmuje ósme miejsce.

Juventus sezon ligowy zaczął od trzech zwycięstw, ale trzy kolejne mecze zremisował, a następne dwa przegrał. Przez miesiąc w Serie A nie zdobył nawet gola. Wygrać nie zdołał też żadnego z trzech spotkań w Lidze Mistrzów.

Pytany we wtorek przez dziennikarzy o pracę w Juventusie powiedział, że nikt jeszcze się z nim w tej sprawie nie kontaktował, ale jest chętny do powrotu na ławkę trenerską po rozczarowujących wynikach pracy z drużyną narodową.