W 12. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa mieszkańcy najchętniej wybierali projekty związane z zielenią i sportem. Do realizacji, z 737 zgłoszonych pomysłów, trafi 185 – 11 ogólnomiejskich i 174 dzielnicowe – o łącznej wartości 51 mln zł. Wśród nich znalazł się projekt, w myśl którego na części terenów zielonych w mieście będą wypasane kozy.

Wśród projektów wybranych w tegorocznym budżecie obywatelskim w Krakowie znalazł się pomysł, by na części łąk wypasać kozy / Lynn Stone/Design Pics RM/East News /

Poznaliśmy wyniki głosownia w tegorocznym krakowskim budżecie obywatelskim.

Największą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się projekty związane z zielenią i sportem, m.in. pomysł organizacji piłkarskich mistrzostw dla dzieci czy ekologicznego koszenia traw z wykorzystaniem zwierząt.

Głosowała rekordowa liczba osób.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Rekordowa frekwencja

Tegoroczne głosowanie, które odbyło się między 19 września a 3 października, przyciągnęło rekordową liczbę uczestników - 12 proc. mieszkańców Krakowa. To wzrost w porównaniu z poprzednimi latami (10 proc. w 2023 r., 8 proc. w 2022 r.). Oddano blisko 85 tys. głosów, zarówno elektronicznie, jak i papierowo.

Najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie

Wśród projektów ogólnomiejskich największym zainteresowaniem cieszyły się inicjatywy sportowe i dotyczące infrastruktury sportowej. Najwięcej głosów zdobył projekt organizacji piłkarskich mistrzostw dla dzieci (2 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazły się: zakup samochodu dla schroniska dla zwierząt (330 tys. zł), drugi etap alejki parkowej w Przylasku Rusieckim (1,2 mln zł), rewitalizacja klubu sportowego Płaszowianka (2 mln zł), zakup defibrylatorów do tramwajów (258 tys. zł) oraz wyświetlacze na przystankach autobusowych (2 mln zł). Zrealizowane zostaną także projekty takie jak "Kozy na łąkach - zielone kosiarki w Krakowie" (120 tys. zł) oraz "Krwiodawcy z Krakowa".

Kozy na łąkach

Projekt zakłada wykorzystanie kóz do naturalnego koszenia dużych terenów zielonych w Krakowie, m.in. na Zakrzówku i Łąkach Nowohuckich. Wypas ma odbywać się w miesiącach letnich. Pomysłodawcy argumentują, że kozy skutecznie usuwają trawę i rośliny inwazyjne, wspierając bioróżnorodność oraz poprawiając warunki życia owadów zapylających, ptaków i małych ssaków. Ma to być także atrakcja dla najmłodszych oraz ulga dla uszu tych, którzy nie przepadają za dźwiękiem kosiarek.

Projekty dzielnicowe: zieleń, sport i bezpieczeństwo

W dzielnicach mieszkańcy najczęściej wybierali projekty dotyczące zieleni i ochrony środowiska, a także kultury, sportu i bezpieczeństwa. W centrum miasta zwyciężył projekt "Stare Miasto zrywa z betonem" (309 tys. zł), zakładający zastąpienie betonowych nawierzchni zieleńcami. W Grzegórzkach wygrał pomysł nasadzenia 100 dużych drzew i krzewów (440 tys. zł). W dzielnicach takich jak Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Bieżanów-Prokocim i Mistrzejowice dominowały projekty sportowe, m.in. "Piłkarskie marzenia" (od 278 do 953 tys. zł).

W Krowodrzy najwięcej głosów zdobył projekt wsparcia osób starszych i samotnych (150 tys. zł), a w Bronowicach - budowa przejść dla pieszych łączących Młynówkę z terenami rekreacyjnymi (530 tys. zł). Wśród zwycięskich projektów znalazły się także doposażenie ratowników w Dębnikach, tworzenie parków w Łagiewnikach, Podgórzu Duchackim i Czyżynach, bezpłatne zajęcia taneczne i sportowe w Swoszowicach oraz budowa chodnika przy ul. Glinik na Wzgórzach Krzesławickich.

Kto głosował?

Według danych magistratu, 56 proc. głosujących stanowiły kobiety, a 44 proc. mężczyźni. Największą frekwencję odnotowano w dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Najaktywniejszą grupą wiekową byli mieszkańcy w wieku 36-45 lat, tuż za nimi osoby w wieku 26-35 lat.