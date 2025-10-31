Po dwóch dekadach budowy i wielu opóźnieniach w sobotę otwarte zostanie Wielkie Muzeum Egipskie (GEM) - największe na świecie muzeum poświęcone jednej cywilizacji. Zwiedzający będą mogli obejrzeć ponad 50 tys. eksponatów dokumentujących historię starożytnego Egiptu. Muzeum położone jest na obrzeżach Kairu, w pobliżu słynnych piramid w Gizie. Wybudowane zostało kosztem 1 miliarda dolarów.

Wielkie Muzeum Egipskie / EPA/KHALED ELFIQI / PAP/EPA

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

20 lat budowy

Budowa muzeum rozpoczęła się w 2005 roku, ale prace zostały wstrzymane na trzy lata z powodu zawirowań politycznych w 2011 roku. Gigantyczny budynek ma strzelistą, trójkątną szklaną fasadę imitującą piramidę, a zaprojektowany został przez irlandzką pracownię Heneghan Peng Architecs.

Otwarcie muzeum było wielokrotnie przekładane, ostatnio w lipcu br. z powodu niepokojów na Bliskim Wschodzie. Wprawdzie od października zeszłego roku część ekspozycji była dostępna dla zwiedzających w ramach tzw. "próbnego otwarcia", to jednak uroczystość zaplanowana na sobotę ma być pełną inauguracją.

Starożytne eksponaty w jednym miejscu

Muzeum jest jednym z megaprojektów promowanych przez egipskiego prezydenta Abdela Fataha el-Sisiego, który stawia na ogromne inwestycje w infrastrukturze, aby pobudzić krajową gospodarkę, osłabioną latami stagnacji po Arabskiej Wiośnie w 2011 roku.

W atrium wejściowym muzeum stoi granitowy posąg jednego z najbardziej znanych faraonów, Ramzesa Wielkiego. Ten liczący sobie 3200 lat i mierzący 11 metrów wysokości kolos wcześniej przez dekady stał na środku ronda przed głównym dworcem kolejowym w Kairze.

Posąg Ramzesa Wielkiego / EPA/MOHAMED HOSSAM / PAP/EPA

Część wystawiennicza muzeum ma powierzchnię 24 000 m.kw. W budynku znajdują się także sale konferencyjne i edukacyjne, część komercyjna oraz centrum konserwatorskie.

Wiele z artefaktów, które będą wystawione w GEM, zostało przeniesionych z Muzeum Egipskiego, niemal stuletniego budynku, który znajduje się na placu Tahrir w centrum Kairu. W całości po raz pierwszy w historii prezentowana będzie kolekcja Tutanchamona, która składa się z 5 tys. eksponatów i od czasu odkrycia grobowca tego faraona w 1922 roku w Luksorze była we fragmentach prezentowana w starym Muzeum Egipskim.

Zwiedzający będą mieli do dyspozycji zaawansowane technologie i prezentacje multimedialne. Dyrektor generalny muzeum Ahmed Ghoneim zapowiedział, że "używany będzie język, którym posługuje się pokolenie Z". Pokolenie Z nie używa już etykiet, które preferują starsze osoby, ale korzysta z technologii - mówił.