Po dwóch dekadach budowy i wielu opóźnieniach w sobotę otwarte zostanie Wielkie Muzeum Egipskie (GEM) - największe na świecie muzeum poświęcone jednej cywilizacji. Zwiedzający będą mogli obejrzeć ponad 50 tys. eksponatów dokumentujących historię starożytnego Egiptu. Muzeum położone jest na obrzeżach Kairu, w pobliżu słynnych piramid w Gizie. Wybudowane zostało kosztem 1 miliarda dolarów.

20 lat budowy

Budowa muzeum rozpoczęła się w 2005 roku, ale prace zostały wstrzymane na trzy lata z powodu zawirowań politycznych w 2011 roku. Gigantyczny budynek ma strzelistą, trójkątną szklaną fasadę imitującą piramidę, a zaprojektowany został przez irlandzką pracownię Heneghan Peng Architecs.

Otwarcie muzeum było wielokrotnie przekładane, ostatnio w lipcu br. z powodu niepokojów na Bliskim Wschodzie. Wprawdzie od października zeszłego roku część ekspozycji była dostępna dla zwiedzających w ramach tzw. "próbnego otwarcia", to jednak uroczystość zaplanowana na sobotę ma być pełną inauguracją.

Starożytne eksponaty w jednym miejscu

Muzeum jest jednym z megaprojektów promowanych przez egipskiego prezydenta Abdela Fataha el-Sisiego, który stawia na ogromne inwestycje w infrastrukturze, aby pobudzić krajową gospodarkę, osłabioną latami stagnacji po Arabskiej Wiośnie w 2011 roku.

W atrium wejściowym muzeum stoi granitowy posąg jednego z najbardziej znanych faraonów, Ramzesa Wielkiego. Ten liczący sobie 3200 lat i mierzący 11 metrów wysokości kolos wcześniej przez dekady stał na środku ronda przed głównym dworcem kolejowym w Kairze.

Część wystawiennicza muzeum ma powierzchnię 24 000 m.kw. W budynku znajdują się także sale konferencyjne i edukacyjne, część komercyjna oraz centrum konserwatorskie.

Wiele z artefaktów, które będą wystawione w GEM, zostało przeniesionych z Muzeum Egipskiego, niemal stuletniego budynku, który znajduje się na placu Tahrir w centrum Kairu. W całości po raz pierwszy w historii prezentowana będzie kolekcja Tutanchamona, która składa się z 5 tys. eksponatów i od czasu odkrycia grobowca tego faraona w 1922 roku w Luksorze była we fragmentach prezentowana w starym Muzeum Egipskim.

Zwiedzający będą mieli do dyspozycji zaawansowane technologie i prezentacje multimedialne. Dyrektor generalny muzeum Ahmed Ghoneim zapowiedział, że "używany będzie język, którym posługuje się pokolenie Z". Pokolenie Z nie używa już etykiet, które preferują starsze osoby, ale korzysta z technologii - mówił.

Jednym z centralnych punktów muzeum jest licząca sobie 4600 lat łódź faraona Cheopsa, któremu przypisuje się budowę Wielkiej Piramidy w Gizie. Długa na 43 metry drewniana łódź została odkryta w latach 50. ub. wieku i przez wiele lat można ją było oglądać na ekspozycji przy piramidach. W 2021 roku została przeniesiona do GEM na zdalnie sterowanym pojeździe sprowadzonym w Belgii.

Z okazji budowy nowego muzeum egipskie władze przebudowały cały teren w jego okolicach. Na drogach położono asfalt, a przed bramami GEM budowana jest stacja metra, dzięki której turyści będą mogli łatwiej dotrzeć do obiektu. W 2019 roku na zachód od Kairu otwarto Międzynarodowy Port Lotniczy Sfinks.

Dyrektor firmy zarządzającej muzeum Hassan Allam powiedział, że jego władze spodziewają się od 15 tys. do 20 tys. zwiedzających dziennie.