"Wszczęto postępowanie w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia" - poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Sprawa jest pokłosiem groźnego zdarzenia, do którego doszło w Małkini Górnej na Mazowszu. 11-latka, która wraca ze szkoły, została zaatakowana przez psa. Ma rany kąsane na prawym przedramieniu. Pomocy udzieliła jej mieszkająca nieopodal kobieta. Dziewczynka trafiła do szpitala.

W Małkini Górnej dwa psy wydostały się z posesji; jeden z nich, bernardyn, zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły.

Dziewczynka została ranna, z ranami kąsanymi do trafiła do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a potem do szpitala dziecięcego w Warszawie.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.

Świadkowie twierdzą, że wcześniej psy nie były agresywne.

Właściciel psów nie dostarczył aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie - ostatnie było ważne do lutego tego roku.

W Małkini Górnej w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim 22 października ok. godz. 14 doszło do groźnego zdarzenia, o którym w czwartek poinformowała ostrołęcka prokuratura. Z ogrodzonej posesji wydostały się dwa psy. Prawdopodobnie wyszły z przez otwór między bramą a bramką. Jeden z psów - rasy bernardyn - zaatakował 11-letnią dziewczynkę, która wracała ze szkoły. Drugi pies nie był agresywny.

Pomocy dziewczynce udzieliła mieszkająca nieopodal kobieta. 11-latka z ranami kąsanymi prawego przedramienia została przewieziona do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie do szpitala dziecięcego w Warszawie.

Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie. Osoby mieszkające w pobliżu miejsca, w którym doszło do zdarzenia, zostały przesłuchane w charakterze świadków. Podały, że wcześniej nie dochodziło do sytuacji, w których nastąpiłoby zagrożenie ze strony tych konkretnych psów. Ich właścicielem psów jest 52-letni mężczyzna. Nie dostarczył on aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Data ostatniego szczepienia zwierząt to luty 2024 roku. Szczepienie było ważne do lutego tego roku.

"Postępowanie zostało wszczęte w kierunku narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, tj. o czyn z art. 160 §1 k.k. W celu przeprowadzenia obserwacji psa o zdarzeniu poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii" - podała Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.