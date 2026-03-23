Takie rozwiązanie, jak tłumaczy GDDKiA, było konieczne ze względu na ograniczoną przepustowość lokalnych dróg.

Droga krajowa nr 44 to kluczowa arteria Oświęcimia - codziennie korzysta z niej ponad 20 tysięcy pojazdów. Nowa, 9-kilometrowa obwodnica od południa ominie miasto i połączy je z budowaną trasą ekspresową S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum, a podróż w kierunku Beskidów (na południe) i autostrady A4 (na północ) stanie się sprawniejsza. Obwodnica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku. Do tej pory oddano już kilka odcinków. Do ukończenia pozostał fragment między rondem w Pławach a rondem na ul. Legionów w Oświęcimiu. W tej części obwodnicy powstaje przejazd pod torami kolejowymi linii Oświęcim - Czechowice-Dziedzice. Prace są wykonywane przy utrzymaniu ruchu pociągów - przekazał Michna.

Koszt obwodnicy Oświęcimia to 467,7 mln zł. Budowa otrzymała blisko 400 mln zł dofinansowania z funduszy UE. DK44 łączy Gliwice, Tychy, Oświęcim i Kraków.