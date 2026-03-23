W poniedziałek po południu kierowcy zyskają dostęp do nowego, 2,8-kilometrowego fragmentu obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44 – poinformował Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA. Nowy odcinek połączy ronda w Jedlinie i Pławach. Cała obwodnica ma być gotowa jesienią tego roku.
Otwarty w wakacje odcinek DK44 między węzłem Oświęcim a rondem w Pławach funkcjonował dotychczas w ograniczonym stopniu. Kierowcy mogli wyjechać z miasta i pojechać 4,2 km trasą do węzła, jednak zjeżdżając z trasy S1, mogli dotrzeć tylko do ronda w Jedlinie. Z niego mogli pojechać w prawo - do Jedliny, lub w lewo - w kierunku Woli. Przejazd na wprost, w kierunku Pław i Oświęcimia, był zamknięty - powiedział Michna.