Grający jako napastnik Andrzej Iwan 29 razy wystąpił w reprezentacji Polski, zdobywając dla niej 11 goli. W kadrze narodowej grał w latach 1978-87.

Uczestniczył w mundialach 1978 i 1982. Na mistrzostwach świata w Hiszpanii wywalczył z reprezentacją trzecie miejsce.

Był uważany za jeden z największych talentów w historii polskiej piłki, lecz nie do końca spełniony m.in. z powodu kontuzji. To właśnie uraz wykluczył go z dalszych występów już w drugim meczu hiszpańskiego mundialu.

Iwan to wychowanek Wandy Kraków i legenda krakowskiej Wisły, a także były piłkarz Górnika Zabrze, jak również niemieckiego VfL Bochum, czy greckiego Arisu Saloniki.

Z ekipą "Białej Gwiazdy" oraz zabrzańskim Górnikiem Iwan wywalczył łącznie cztery tytuły mistrza Polski (trzy z Górnikiem). Zdobył ponad 90 bramek w dawnej I lidze (obecnie Ekstraklasa).