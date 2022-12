"Andrzej to był chłopak do rany przyłóż. Superinteligentny, uczynny i przyjacielski. Miał niesamowite oko do piłkarzy. Wystarczyło, że rzucił okiem i umiał zawodnika w miarę dobrze ocenić" - mówił w Radiu RMF24 Zdzisław Kapka, były piłkarz Wisły Kraków i reprezentacji Polski. W rozmowie z Marcinem Jędrychem wspominał zmarłego kolegę.

Andrzej Iwan był wybitnym piłkarzem, jakich było mało nie tylko w Wiśle, ale także w Polsce. Na pewno był to zawodnik z pierwszej piątki najlepszych piłkarzy, z jakimi miałem przyjemność grać czy trenować - mówił Zdzisław Kapka. Przegrywać nie lubił, zresztą tak jak każdy z nas sportowców. To był chłopak bardzo otwarty do każdego. Był człowiekiem, który zawsze szedł do przodu i patrzył optymistycznie - dodał gość Radia RMF24. Jego zdaniem gdyby nie kontuzje, to Iwan mógłby zajść w swojej karierze dużo dalej, niż mu się to rzeczywiście udało.

Andrzej miał niesamowite oko do piłkarzy. Wystarczyło, że rzucił okiem i umiał zawodnika w miarę dobrze ocenić. Wszyscy cieszyliśmy się z tego, że Wisła podała mu rękę i zatrudniła go w tej roli skauta, w której w moim przekonaniu on się najlepiej czuł - wspomina przyjaciel zmarłego. W jego opinii rezygnacja z tej funkcji była jego największym błędem.

Zdzisław Kapka wspominał, że z Iwanem trzymali się blisko także po zakończeniu kariery. Były momenty, że jeździliśmy razem na wczasy z całymi rodzinami. Spotykaliśmy się z dziećmi, bo nasze dzieci są w zbliżonym wieku. To wszystko było dla nas istotne. A, że oprócz tego wzajemnie się lubiliśmy i mieliśmy ze sobą dobry, fajny, to tym bardziej nam to pasowało - opowiadał były piłkarz.

Przyjaciel Iwana mówił, że w ostatnim czasie były piłkarz nie czuł się najlepiej. Nie mógł sobie jakoś poradzić sam ze sobą i niestety szedł w tym kierunku, w którym się nie powinno - tłumaczył Kapka.

