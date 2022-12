Nie żyje Andrzej Iwan - legenda Wisły Kraków. Były piłkarz reprezentacji Polski, uczestnik dwóch mundiali, medalista MŚ 1982, zmarł w Krakowie w wieku 63 lat - dowiedziało się RMF FM.

Andrzej Iwan na zdj. z 2010 r. / Szymon Łaszewski / PAP

Grający jako napastnik Andrzej Iwan 29 razy wystąpił w reprezentacji Polski, zdobywając dla niej 11 goli. W kadrze narodowej grał w latach 1978-87.

Uczestniczył w mundialach 1978 i 1982. Na mistrzostwach świata w Hiszpanii wywalczył z reprezentacją trzecie miejsce.

Był uważany za jeden z największych talentów w historii polskiej piłki, lecz nie do końca wykorzystany m.in. z powodu kontuzji. To właśnie uraz wykluczył go z dalszych występów już w drugim meczu hiszpańskiego mundialu.