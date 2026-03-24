We wtorek rano w Krakowie doszło do groźnego wypadku. Dwa samochody - w tym pojazd wojskowy - zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a ruch w tej części miasta jest utrudniony.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej pojazd wojskowy zderzył się z busem. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z nich przewrócił się na bok.

W wyniku zderzenia kilka osób wymagało pomocy medycznej, ale nikt nie został ciężko ranny.

Utrudnienia w ruchu

W wyniku wypadku zablokowana została jezdnia w kierunku Zakopanego, a także jeden pas w stronę centrum Krakowa.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i korkami w tej części miasta. Służby apelują o omijanie skrzyżowania i wybieranie innych tras. Ruch tramwajowy odbywa się bez zmian.



Na miejscu cały czas pracują strażacy, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Trwa usuwanie skutków zdarzenia i wyjaśnianie okoliczności wypadku.