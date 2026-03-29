W Lipnicy Murowanej (woj.małopolskie) odbył się 67. Konkurs Lipnickich Palm. Najwyższa palma mierzyła aż 35,8 metra, a jej twórcą ponownie został Andrzej Goryl z Lipnicy Górnej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, stając się prawdziwym świętem lokalnej tradycji.

Niedziela Palmowa, 29 marca, zamieniła Lipnicę Murowaną (woj. małopolskie) w centrum jednej z najbardziej rozpoznawalnych tradycji wielkanocnych w Polsce.

Na rynku pojawiły się kolorowe stoiska, były występy regionalnych zespołów oraz pokazy rękodzieła artystycznego.

Największe emocje wzbudził jednak konkurs na najwyższą i najpiękniejszą palmę wielkanocną, który od 67 lat przyciąga zarówno mieszkańców, jak i gości z całego kraju.

Monumentalne palmy

Największą sensację wzbudziła palma wykonana przez Andrzeja Goryla, która osiągnęła imponującą wysokość 35 metrów i 80 centymetrów.

Choć nie udało się pobić rekordu z 2019 roku, kiedy to palma mierzyła aż 37 metrów i 78 centymetrów, dzisiejsza konstrukcja pana Andrzeja ponownie okazała się bezkonkurencyjna.

Tegoroczny konkurs miał też szczególny charakter, ponieważ był częścią obchodów 700-lecia Lipnicy Murowanej.