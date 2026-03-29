W Poznaniu kierowcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcia kilku ulic. Powodem są wiosenne migracje płazów, które właśnie teraz wyruszają do zbiorników wodnych na okres godowy. Ograniczenia w ruchu będą obowiązywać do połowy kwietnia, głównie w godzinach wieczornych i nocnych.

Ulice zamykane dla bezpieczeństwa płazów

Władze miasta poinformowały, że do 15 kwietnia w godzinach od 18:00 do 6:00 wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w ruchu na wybranych ulicach.

Dotyczy to tras, które płazy najczęściej wybierają podczas wiosennych wędrówek.

Ograniczenia obejmą ulice: Ku Dębinie (z wyłączeniem mieszkańców), Leśnych Skrzatów, Radarową oraz Warmińską. W pozostałych godzinach na tych ulicach będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 20 km/h.

Wiosenna migracja - zagrożenie dla płazów

Wiosną płazy opuszczają swoje zimowe kryjówki, takie jak nory, miejsca pod kłodami drewna czy gęsta ściółka leśna, i instynktownie kierują się do zbiorników wodnych.

To właśnie wtedy są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo ze strony samochodów.

"Niestety, ta naturalna wędrówka często kończy się tragicznie pod kołami samochodów. Najtrudniejszy czas dla ropuch szarych, traszek i żab to wczesna wiosna oraz jesień. Aby zminimalizować straty, Miasto Poznań od lat realizuje specjalny program ochrony" - czytamy w komunikacie.

"Płazy wykazują niezwykłą wierność miejscom rozrodu. Potrafią wrócić do tego samego stawu, w którym same przyszły na świat. Po dotarciu do zbiornika zaczyna się faza godowa" - informuje urząd miasta. To właśnie ten instynkt sprawia, że co roku tysiące żab, ropuch i traszek pokonuje niebezpieczne trasy przez miejskie ulice.



Apel do kierowców

Władze miasta apelują do kierowców o ostrożność i przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń.

Dzięki tym działaniom można uratować życie wielu płazów i przyczynić się do ochrony lokalnej przyrody. Utrudnienia potrwają do połowy kwietnia, a szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach urzędu miasta.







