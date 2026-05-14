Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch ciężarówek na drodze krajowej nr 22 w województwie pomorskim. Trasa jest zablokowana.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że do wypadku na drodze krajowej nr 22 doszło po godz. 9:00 w czwartek.

Na odcinku między Starogardem Gdańskim a Malborkiem, w pobliżu miejscowości Cisy (pow. malborski, woj. pomorskie), zderzyły się dwie ciężarówki.

Niestety, wypadek zakończył się tragicznie - zginęła jedna osoba.

DK22 jest zablokowana. Służby informują, że utrudnienia w miejscu mogą potrwać co najmniej do godz. 12:00.