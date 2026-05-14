PKB Polski w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrósł o 3,4 proc. - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że polska gospodarka nadal się rozwija, jednak zwolniła tempo, bowiem pod koniec 2025 roku odnotowano wzrost na poziomie 4,1 proc. - 0,5 punktu procentowego więcej niż obecnie.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek tzw. szybki szacunek PKB Polski, informując, że w pierwszym kwartale 2026 r. wzrósł on o 3,4 proc. rok do roku przy wzroście o 4,1 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2025 r.

To wynik nieco poniżej oczekiwań analityków - ekonomiści ankietowani przez Polską Agencję Prasową Biznes oczekiwali, że w pierwszym kwartale br. PKB Polski wzrośnie o 3,6 proc. rok do roku.

Winna... pogoda

Reporter RMF FM Igor Skrzypek mówi, że za słabszy wynik PKB Polski w pierwszym kwartale może odpowiadać m.in. pogoda - styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne, co spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji.

Są też jednak i dobre wieści - choć tempo wzrostu polskiej gospodarki nieco spadło, nasz kraj i tak pozostaje w europejskiej czołówce. 3,4 proc. wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w UE, bo ta na koniec 2025 roku wyniosła 1,5 proc.

Kolejne miesiące mogą być jednak słabsze - zauważa Igor Skrzypek. Cytuje ekspertów, którzy spodziewają się, że drogie paliwa napędzą inflację - wtedy będziemy kupować mniej, spadnie konsumpcja, w efekcie czego zobaczymy kolejne spadki.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że pełne dane o PKB Polski w pierwszym kwartale br. poznamy 1 czerwca.