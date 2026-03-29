Od niedzieli, 29 marca, na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz w Radomiu zaczyna obowiązywać letni rozkład lotów. Wśród 15 nowych połączeń znalazły się m.in. rejsy do Bolonii, San Francisco, Porto, Sofii i Bratysławy. Nowości przygotowały zarówno Polskie Linie Lotnicze LOT, jak i węgierski przewoźnik Wizz Air. Sprawdź, dokąd polecisz w sezonie letnim.

Od niedzieli Lotnisko Chopina w Warszawie zmienia rozkład połączeń na letni. Nowe połączenia ruszą też z portu w Radomiu.

Start sezonu letniego i nowe kierunki

Wraz z przesunięciem wskazówek zegarków o godzinę do przodu, branża lotnicza wchodzi w sezon Lato 2026. Lotniska zarządzane przez Polskie Porty Lotnicze oferują łącznie 157 połączeń, z czego aż 15 to nowości z Lotniska Chopina.

Z warszawskiego portu pasażerowie będą mogli polecieć do 142 miejsc docelowych. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają sześć nowych połączeń regularnych i sezonowych do Bolonii, San Francisco, Porto, Heraklionu, Palma de Mallorca oraz Ałmaty. Pierwsze rejsy ruszą już pod koniec marca i w maju.

Węgierski przewoźnik Wizz Air przygotował z kolei osiem nowych kierunków, w tym loty do Bratysławy, Tallina, Minorki, Sofii, Lamezi Terme, Faro, Braszowa i Zadaru. Pierwsze samoloty na nowych trasach wystartują już 29 marca.

Powrót airBaltic i nowe możliwości z Radomia

Po kilku latach przerwy na Lotnisko Chopina wraca łotewski przewoźnik airBaltic, który uruchomi całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki.

Nowości pojawią się także w siatce Lotniska Warszawa-Radom.

Od maja ponownie pojawią się tam przewoźnicy czarterowi, oferując loty do Hurghady i Antalyi. W ofercie znajdą się także połączenia regularne do Prewezy, Rzymu Fiumicino, Larnaki, Burgas i Tirany.



Lotnisko Chopina pozostaje największym portem lotniczym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2025 roku obsłużyło aż 24 miliony pasażerów. Nowy rozkład lotów to szansa na jeszcze większą dostępność atrakcyjnych kierunków zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo.





