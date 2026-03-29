Od niedzieli, 29 marca, na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz w Radomiu zaczyna obowiązywać letni rozkład lotów. Wśród 15 nowych połączeń znalazły się m.in. rejsy do Bolonii, San Francisco, Porto, Sofii i Bratysławy. Nowości przygotowały zarówno Polskie Linie Lotnicze LOT, jak i węgierski przewoźnik Wizz Air. Sprawdź, dokąd polecisz w sezonie letnim.
Wraz z przesunięciem wskazówek zegarków o godzinę do przodu, branża lotnicza wchodzi w sezon Lato 2026. Lotniska zarządzane przez Polskie Porty Lotnicze oferują łącznie 157 połączeń, z czego aż 15 to nowości z Lotniska Chopina.
Z warszawskiego portu pasażerowie będą mogli polecieć do 142 miejsc docelowych. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają sześć nowych połączeń regularnych i sezonowych do Bolonii, San Francisco, Porto, Heraklionu, Palma de Mallorca oraz Ałmaty. Pierwsze rejsy ruszą już pod koniec marca i w maju.
Węgierski przewoźnik Wizz Air przygotował z kolei osiem nowych kierunków, w tym loty do Bratysławy, Tallina, Minorki, Sofii, Lamezi Terme, Faro, Braszowa i Zadaru. Pierwsze samoloty na nowych trasach wystartują już 29 marca.
Po kilku latach przerwy na Lotnisko Chopina wraca łotewski przewoźnik airBaltic, który uruchomi całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki.
Nowości pojawią się także w siatce Lotniska Warszawa-Radom.
Od maja ponownie pojawią się tam przewoźnicy czarterowi, oferując loty do Hurghady i Antalyi. W ofercie znajdą się także połączenia regularne do Prewezy, Rzymu Fiumicino, Larnaki, Burgas i Tirany.
Lotnisko Chopina pozostaje największym portem lotniczym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.
W 2025 roku obsłużyło aż 24 miliony pasażerów. Nowy rozkład lotów to szansa na jeszcze większą dostępność atrakcyjnych kierunków zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo.