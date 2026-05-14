Niejadalne meduzy, które przypadkowo trafiają do sieci rybackich, mogą stać się cennym surowcem dla branży kosmetycznej, medycznej i biotechnologicznej dzięki wysokiej jakości kolagenowi, który można z nich pozyskiwać. Naukowcy widzą w tym szansę na ograniczenie odpadów i nowe źródło dochodów dla rybaków.

Meduzy z rybackich sieci mogą zrewolucjonizować przemysł kosmetyczny i biotechnologiczny

Przypadkowo złowione meduzy, dotąd uciążliwy przyłów, mogą stać się cennym źródłem kolagenu.

Kolagen z meduz jest szeroko wykorzystywany w kosmetyce, medycynie i inżynierii tkankowej, m.in. do regeneracji tkanek.

Hiszpańscy naukowcy potwierdzili, że kolagen z meduz złowionych przypadkowo ma taką samą jakość jak z meduz łowionych celowo.

Meduzy - niechciany przyłów z nowym potencjałem

Przyłów, czyli przypadkowo złowione w sieciach rybackich zwierzęta, od lat stanowi poważny problem dla rybołówstwa na całym świecie. Do sieci, oprócz pożądanych gatunków ryb, często trafiają też żółwie, delfiny, ptaki morskie, a także meduzy i inne bezkręgowce.

Dla rybaków oznacza to nie tylko dodatkową pracę i uszkodzenia sprzętu, ale również obniżenie wartości komercyjnych połowów. Szczególnie uciążliwy jest przyłów meduz, które zazwyczaj są wyrzucane z powrotem do morza.

Kolagen z meduz - surowiec o szerokim zastosowaniu

Jak się okazuje, te niechciane parzydełkowce są wyjątkowo bogate w kolagen - białko szeroko wykorzystywane w kosmetyce, medycynie, technologii żywności oraz inżynierii tkankowej. Kolagen stosowany jest m.in. w balsamach do pielęgnacji skóry, opatrunkach na rany, kapsułkach z lekami i suplementach diety. Coraz częściej pojawia się także w nowoczesnej medycynie regeneracyjnej, gdzie pomaga w odbudowie stawów i tkanek.

Hiszpańscy naukowcy badają możliwości wykorzystania przyłowu

Zespół biologów morskich z Universidad Católica de Valencia w Hiszpanii postanowił sprawdzić, czy przypadkowo złowione meduzy mogą być wartościowym źródłem kolagenu.

Badacze skupili się na najczęściej trafiającym do sieci gatunku - meduzie beczułkowatej (Rhizostoma pulmo). W laboratorium porównano kolagen uzyskany z osobników złowionych jako przyłów oraz tych celowo poławianych. Wyniki były zaskakujące.

Przypadkowe odłowienie nie spowodowało znaczącego uszkodzenia kolagenu - podkreśliła w wywiadzie główna autorka badania, Raquel Torres. Oznacza to, że kolagen z przypadkowo złowionych meduz nie różni się jakością od tego, który pochodzi z meduz łowionych specjalnie.

Wdrożenie skutecznych metod pozyskiwania kolagenu z meduz mogłoby znacząco ograniczyć ilość odpadów, a jednocześnie stworzyć nowe źródła dochodu dla rybaków.