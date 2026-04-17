W piątek przed południem w Głogoczowie pod Krakowem doszło do poważnego incydentu. Podczas prac ziemnych prowadzonych przy miejscowej szkole podstawowej uszkodzony został gazociąg. Trzeba było ewakuować 288 uczniów oraz 33 pracowników placówki. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek przed południem podczas prac ziemnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Głogoczowie (woj. małopolskie).

Uszkodzony został tam gazociąg. Jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych ze szkoły ewakuowali się uczniowie i pracownicy placówki.

"Jeszcze przed przybyciem służb z budynku ewakuowało się 288 uczniów oraz 33 pracowników" - poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

Uczniowie są obecnie sukcesywnie odbierani przez rodziców.

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiło się pogotowie gazowe, które zabezpiecza uszkodzoną instalację.

W rejonie szkoły pracują także strażacy - do akcji zadysponowano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Według informacji przekazanych przez rzecznika małopolskiej straży pożarnej, nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o konieczności hospitalizacji.



