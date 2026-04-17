Budowa ogromnej bazy paliwowej w szczecińskiej dzielnicy Podjuchy została wstrzymana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Okazało się, że inwestor, firma Oktan Energy & V/L Service, rozpoczął prace bez wymaganych pozwoleń budowlanych. Na terenie przy ul. Szklanej, nad brzegiem Odry Wschodniej, powstało już siedem zbiorników na paliwo.

Siedem zbiorników na w sumie 161 tys. m sześc. paliwa ulokowano przy ul. Szklanej, na brzegu Odry Wschodniej (Regalicy), blisko stacji kolejowej Szczecin Podjuchy.

Inwestorem jest firma Oktan Energy & V/L Service, zajmująca się sprzedażą, transportem i magazynowaniem paliw.



Coraz bardziej zaawansowana budowa ogromnych konstrukcji zainteresowała mieszkańców okolicy. Zgłosili sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Okazało się, że inwestycję rozpoczęto pod koniec 2025 r. bez pozwolenia na budowę.

Nie przypominam sobie takiej samowoli budowlanej, a pracuję w PINB od początku istnienia Inspektoratu, czyli od 1999 roku - powiedział kierownik referatu orzeczniczo-prawnego PINB w Szczecinie Mariusz Czasnojć.

Interwencja inspektoratu i reakcja inwestora

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrole w marcu i kwietniu 2026 roku.

Najważniejsze ustalenia dotyczyły tego, że budowa zbiorników bazy paliw przy ul. Szklanej wykonywana jest bez decyzji o pozwoleniu na budowę - podkreślił Mariusz Czasnojć z PINB.

23 marca wydano postanowienie o wstrzymaniu robót, a inwestor natychmiast złożył wniosek o legalizację budowy.

Legalizacja inwestycji będzie możliwa po przedłożeniu odpowiednich dokumentów i uiszczeniu opłaty legalizacyjnej, która - jak zaznacza inspektorat - może wynieść nawet miliony złotych.

W przypadku niespełnienia tych warunków, możliwa jest decyzja o rozbiórce.

Kontrowersje i głosy mieszkańców

Sprawa wywołała duże emocje wśród mieszkańców Podjuch, którzy zwracają uwagę na bliskość zabudowań mieszkalnych oraz objęcie terenu programem Natura 2000.

"Bazę paliwową można zbudować 'w polu', a nie 200 metrów od zabudowań mieszkalnych" - argumentowali podczas zebrania Rady Osiedla.

Rozpoczęliśmy budowę, tak, bez pozwolenia na budowę. Zależało nam na czasie - przyznał dyrektor ds. technicznych Oktan Energy, Cezary Krzysik.

Zapewnił również, że prace zostały wstrzymane po decyzji PINB.

Wątpliwości wokół właściciela

Mieszkańcy i radni dopytywali także o powiązania właścicielskie firmy Oktan Energy & V/L Service.

Według Krajowego Rejestru Sądowego, większościowym udziałowcem spółki jest Iwona Bobrek, która wcześniej pełniła funkcję dyrektora wydziału zarządzania finansami miasta Szczecin.

Firma nie udzieliła szczegółowych informacji na temat finansowania inwestycji, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.

W 2025 r. Iwona Bobrek zadebiutowała w rankingu tygodnika „Wprost”, który umieścił ją na 6 miejscu listy Najbogatszych Polek, szacując jej majątek na 1,91 mld zł.