Od 24 kwietnia wraca płatny wstęp na kołobrzeskie molo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił nowy cennik, w którym pojawiły się korzystne zmiany dla rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób opłacających opłatę uzdrowiskową. Sprawdź, kto i na jakich zasadach będzie mógł wejść na najdłuższe żelbetowe molo w Polsce.

Nowe ceny i bilety ulgowe

Ceny biletów normalnych i ulgowych pozostają na poziomie z ubiegłego roku – odpowiednio 9 zł i 5 zł. Jednak od tego sezonu do grona osób uprawnionych do biletu ulgowego dołączają osoby powyżej 60. roku życia, które będą musiały okazać dowód tożsamości.

Z ulgi nadal skorzystają dzieci w wieku 4-7 lat, uczniowie oraz studenci do 26. roku życia.

Nowością jest także bilet rodzinny (2+1) w cenie 21 zł. Za każde kolejne dziecko rodzina zapłaci dodatkowo 4 zł. To rozwiązanie ma ułatwić rodzinom z dziećmi odwiedzanie kołobrzeskiego molo.

Udogodnienia dla kuracjuszy i mieszkańców

Osoby, które uiściły opłatę uzdrowiskową, zapłacą za wejście na molo tylko 2 zł – to aż trzykrotnie mniej niż w poprzednim sezonie. Wystarczy okazać w kasie aktualny dowód wniesienia opłaty na rzecz gminy.

Mieszkańcy Kołobrzegu posiadający kartę mieszkańca nadal mogą korzystać z molo bezpłatnie. Warunkiem jest posiadanie karty przy sobie. Karta uprawnia do wielokrotnego wejścia, jednak między kolejnymi wejściami musi upłynąć co najmniej godzina.



Bezpłatny wstęp dla najmłodszych i osób z niepełnosprawnościami

Dzieci do lat 4, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz – nowość w tym roku – ich opiekunowie, mogą wejść na molo za darmo. Wystarczy odebrać bezpłatny bilet w kasie.



W sezonie 2026 płatny wstęp na molo obowiązuje od 24 kwietnia do 30 września, w godzinach od 10:00 do 22:00.

Według danych MOSiR, w 2025 roku utrzymanie molo, plaży i kąpielisk kosztowało ponad 5 mln zł, podczas gdy przychody wyniosły 3,5 mln zł. Dodatkowe koszty utrzymania czystości na plażach to około 1,3 mln zł, co oznacza, że miasto musiało dołożyć blisko 2,8 mln zł do funkcjonowania strefy nadmorskiej.



Molo w Kołobrzegu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów nad Bałtykiem. Ma 220 metrów długości i 9 metrów szerokości, a pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. Obiekt został otwarty w 1971 roku, a w 2014 przeszedł generalny remont.