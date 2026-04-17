Szybka akcja legnickich policjantów. Po kilkudziesięciu godzinach od zgłoszenia, udało im się odnaleźć skradziony piec do pizzy. Zatrzymali też złodzieja - 32-letniego mieszkańca Legnicy.
W miniony czwartek do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (woj. dolnośląskie) wpłynęło zgłoszenie o kradzieży pieca do wypiekania pizzy o wartości około 20 tysięcy złotych.
Urządzenie zostało pozostawione rano przy rampie rozładunkowej, skąd miało zostać przetransportowane w inne miejsce. Niestety, zanim właściciel zdążył je odebrać, piec zniknął.
Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów już następnego dnia udało się ustalić miejsce, do którego trafił skradziony sprzęt. Okazało się, że piec został sprzedany w jednym ze skupów złomu.
Skradzione mienie szybko wróciło do właściciela. Przez kolejne dni policjanci pracowali nad ustaleniem sprawcy kradzieży. Pięć dni po zdarzeniu zatrzymano 32-letniego mieszkańca Legnicy, który usłyszał już zarzut kradzieży.
Zatrzymanemu 32-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.