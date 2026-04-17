Szybka akcja legnickich policjantów. Po kilkudziesięciu godzinach od zgłoszenia, udało im się odnaleźć skradziony piec do pizzy. Zatrzymali też złodzieja - 32-letniego mieszkańca Legnicy.

/ Policja Dolnośląska / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W miniony czwartek do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (woj. dolnośląskie) wpłynęło zgłoszenie o kradzieży pieca do wypiekania pizzy o wartości około 20 tysięcy złotych.

Urządzenie zostało pozostawione rano przy rampie rozładunkowej, skąd miało zostać przetransportowane w inne miejsce. Niestety, zanim właściciel zdążył je odebrać, piec zniknął.

/ Dolnośląska Policja /

Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów już następnego dnia udało się ustalić miejsce, do którego trafił skradziony sprzęt. Okazało się, że piec został sprzedany w jednym ze skupów złomu.



Skradzione mienie szybko wróciło do właściciela. Przez kolejne dni policjanci pracowali nad ustaleniem sprawcy kradzieży. Pięć dni po zdarzeniu zatrzymano 32-letniego mieszkańca Legnicy, który usłyszał już zarzut kradzieży.



Zatrzymanemu 32-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.