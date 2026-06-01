W popularnym krakowskim kąpielisku Zakrzówek wykryto obecność niebezpiecznych związków chemicznych. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty.
Zakrzówek to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. W ciepłe dni przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, którzy korzystają z kąpieliska, tras spacerowych oraz licznych atrakcji. Dzisiaj o godzinie 14:00 otwarty został sezon na kąpielisku. Niestety, w ostatnich godzinach w wodzie na Zakrzówku dostrzeżono dziwną zawiesinę, której pochodzenie nie jest jeszcze znane.