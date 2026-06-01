Szybka reakcja służb i zamknięcie obiektu

Zarządca kąpieliska natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Na miejscu pojawiła się Państwowa Straż Pożarna, inspektorzy Sanepidu oraz przedstawiciele zarządu obiektu.

Przeprowadzono wstępne badania wody, które wykazały obecność związku chemicznego odpowiadającego środkom do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny. To substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników kąpieliska, podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu.

Specjaliści z Sanepidu oraz strażacy pobrali próbki wody do szczegółowych analiz. Głównym celem jest ustalenie, skąd pochodzi niebezpieczna substancja i czy jej obecność stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Kolejne badania zaplanowano na następny dzień.