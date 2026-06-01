W wieku 74 lat zmarł Zdzisław Badura, założyciel popularnej marki obuwniczej oraz właściciel hotelu w Wadowicach. Informację o jego śmierci przekazali współpracownicy, którzy w mediach społecznościowych podkreślili, że był nie tylko szefem, ale przede wszystkim mentorem, autorytetem i przyjacielem. „Człowiek, który uczył nas nie tylko pracy, ale także szacunku, uczciwości i odpowiedzialności” - napisali w pożegnalnym wpisie pracownicy Hotelu Badura.

Zmarł Zdzisław Badura – twórca znanej marki obuwniczej i hotelarz z Wadowic

Zdzisław Badura rozpoczął swoją działalność w 1979 roku, zakładając niewielki zakład szewski pod Wadowicami.

Z czasem firma rozwinęła się w ogólnopolską markę, która w najlepszym okresie posiadała aż 70 sklepów i zatrudniała 500 osób w zakładach w Wadowicach - informuje portal wadowice24.pl. W 2021 roku, po przekształceniach, marka została włączona do polskiej sieci CCC.

Oprócz działalności obuwniczej, Zdzisław Badura był także inwestorem i twórcą Hotelu Badura w Wadowicach. Współpracownicy podkreślają, że prowadził biznes "z ludźmi i dla ludzi", stawiając na uczciwość, relacje i wzajemne zaufanie.

"Dzięki niemu to miejsce stało się czymś więcej niż firmą - stało się społecznością ludzi" - napisali w pożegnaniu.

Pogrzeb Zdzisława Badury odbędzie się w środę w Stanisławiu Górnym.