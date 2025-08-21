Już w najbliższy poniedziałek, 25 sierpnia, kierowcy będą mogli skorzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Oświęcim i Brzeszcze. To długo wyczekiwana inwestycja na granicy województw małopolskiego i śląskiego, która znacząco usprawni ruch w tej części kraju. Oficjalny termin otwarcia potwierdziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Nowa trasa to nie tylko kolejny fragment ekspresówki, ale również ważny element obwodnicy Oświęcimia. Kierowcy będą mogli wjechać na nowo powstały fragment obwodnicy zarówno na rondzie w Pławach, jak i na rondzie w Bojszowach Jedlinie. Szczególną atrakcją jest nowy, międzywojewódzki most na Wiśle, który jednak - jak podkreślają drogowcy - będzie możliwy do przejechania tylko od strony Oświęcimia.
Oddany do użytku odcinek S1 obejmuje trasę od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, a także 600-metrowy fragment drogi krajowej nr 44 oraz kolejny odcinek obwodnicy Oświęcimia. Łącznie kierowcy zyskają aż 4,1 km nowej, komfortowej drogi. "Łącznie od węzła Oświęcim na S1 do ronda na ul. Wojewódzkiej w Pławach oddamy 4,1 km nowej drogi" - informuje krajowy zarządca dróg.