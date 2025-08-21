Już w najbliższy poniedziałek, 25 sierpnia, kierowcy będą mogli skorzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Oświęcim i Brzeszcze. To długo wyczekiwana inwestycja na granicy województw małopolskiego i śląskiego, która znacząco usprawni ruch w tej części kraju. Oficjalny termin otwarcia potwierdziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa trasa to nie tylko kolejny fragment ekspresówki, ale również ważny element obwodnicy Oświęcimia. Kierowcy będą mogli wjechać na nowo powstały fragment obwodnicy zarówno na rondzie w Pławach, jak i na rondzie w Bojszowach Jedlinie. Szczególną atrakcją jest nowy, międzywojewódzki most na Wiśle, który jednak - jak podkreślają drogowcy - będzie możliwy do przejechania tylko od strony Oświęcimia.

Oddany do użytku odcinek S1 obejmuje trasę od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, a także 600-metrowy fragment drogi krajowej nr 44 oraz kolejny odcinek obwodnicy Oświęcimia. Łącznie kierowcy zyskają aż 4,1 km nowej, komfortowej drogi. "Łącznie od węzła Oświęcim na S1 do ronda na ul. Wojewódzkiej w Pławach oddamy 4,1 km nowej drogi" - informuje krajowy zarządca dróg.

W ramach inwestycji powstały trzy nowoczesne węzły drogowe: Oświęcim, Wola i Brzeszcze. To jednak nie wszystko - budowa głównej jezdni wiązała się z realizacją aż 18 obiektów inżynierskich, w tym pięciu mostów, siedmiu wiaduktów drogowych, dwóch wiaduktów kolejowych, estakady, dwóch przejść zespolonych dla zwierząt oraz kładki dla pieszych.

Szczególne wrażenie robi estakada na jezdni w kierunku Bielska-Białej, która liczy ponad 480 metrów długości. "Estakada na jezdni w stronę Bielska-Białej o długości ponad 480 m, która przeprowadza drogę ekspresową m.in. nad zelektryfikowaną, dwutorową linią kolejową nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, przejściem dla zwierząt średnich, terenem stawu Tesznowiec oraz drogą powiatową relacji Jawiszowice - Kaniów" - podaje GDDKiA.

Nie wszyscy będą mogli przejechać nową trasą

Otwarcie nowego odcinka S1 to ważny krok w budowie nowoczesnej sieci drogowej południowej Polski. Do czasu ukończenia sąsiednich fragmentów ekspresówki - Oświęcim - Bieruń, Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów oraz ostatniej części obwodnicy Oświęcimia - nowo oddana trasa będzie dostępna wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To rozwiązanie tymczasowe, które pozwoli już teraz korzystać z nowej infrastruktury, zanim cała inwestycja zostanie w pełni ukończona.

Na prawie 16-kilometrowym odcinku S1 Oświęcim - Dankowice powstały już trzy węzły drogowe, a cała trasa została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i komforcie podróżnych. Przejścia dla zwierząt, nowoczesne wiadukty i mosty mają nie tylko usprawnić ruch, ale także chronić środowisko naturalne.

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nowa trasa "to drzwi na południe Europy". Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z południa Polski w kierunku granicy z Czechami i dalej na południe kontynentu stanie się znacznie szybsza i wygodniejsza.