W ramach inwestycji powstały trzy nowoczesne węzły drogowe: Oświęcim, Wola i Brzeszcze. To jednak nie wszystko - budowa głównej jezdni wiązała się z realizacją aż 18 obiektów inżynierskich, w tym pięciu mostów, siedmiu wiaduktów drogowych, dwóch wiaduktów kolejowych, estakady, dwóch przejść zespolonych dla zwierząt oraz kładki dla pieszych.

Szczególne wrażenie robi estakada na jezdni w kierunku Bielska-Białej, która liczy ponad 480 metrów długości. "Estakada na jezdni w stronę Bielska-Białej o długości ponad 480 m, która przeprowadza drogę ekspresową m.in. nad zelektryfikowaną, dwutorową linią kolejową nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, przejściem dla zwierząt średnich, terenem stawu Tesznowiec oraz drogą powiatową relacji Jawiszowice - Kaniów" - podaje GDDKiA.

Nie wszyscy będą mogli przejechać nową trasą

Otwarcie nowego odcinka S1 to ważny krok w budowie nowoczesnej sieci drogowej południowej Polski. Do czasu ukończenia sąsiednich fragmentów ekspresówki - Oświęcim - Bieruń, Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów oraz ostatniej części obwodnicy Oświęcimia - nowo oddana trasa będzie dostępna wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To rozwiązanie tymczasowe, które pozwoli już teraz korzystać z nowej infrastruktury, zanim cała inwestycja zostanie w pełni ukończona.

Na prawie 16-kilometrowym odcinku S1 Oświęcim - Dankowice powstały już trzy węzły drogowe, a cała trasa została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i komforcie podróżnych. Przejścia dla zwierząt, nowoczesne wiadukty i mosty mają nie tylko usprawnić ruch, ale także chronić środowisko naturalne.

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nowa trasa "to drzwi na południe Europy". Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z południa Polski w kierunku granicy z Czechami i dalej na południe kontynentu stanie się znacznie szybsza i wygodniejsza.