116-latka przyszła na świat w Shipton Bellinger w hrabstwie Hampshire, w południowej Anglii, jako drugie z ośmiorga dzieci. W wieku 18 lat pracowała jako opiekunka dla dzieci w Indiach, a później mieszkała w Hongkongu i Gibraltarze ze swoim mężem Normanem, podpułkownikiem w wojsku.

Ostatnie 50 lat spędziła w Surrey. Do 97. roku życia prowadziła samochód. Jedna z jej sióstr, Gladys, dożyła 104 lat.

Pani Caterham przeżyła nie tylko męża, który zmarł w 1976 r., ale też dwoje swoich dzieci. Ma kilkoro wnuków i prawnuków.

Zapytana przez dziennikarzy o sekret swojej długowieczności, odpowiedziała w jednym z wywiadów: Nigdy się z nikim nie kłócę. Słucham i robię to, co mi się podoba. Mów 'tak' każdej okazji, która do ciebie przejdzie, bo nigdy nie wiesz, do czego ona doprowadzi. Miej pozytywne nastawienie i zachowaj umiar we wszystkim - dodała.

Najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek żyła i której wiek udało się potwierdzić, była Francuzka Jeanne Louise Calment, zmarła w 1997 r. w wieku 122 lat i 164 dni.








