Brytyjka Ethel Caterham, mieszkająca w domu opieki niedaleko Londynu, kończy w czwartek 116 lat. W kwietniu została ogłoszona najstarszą żyjącą osobą na świecie po śmierci brazylijskiej zakonnicy, siostry Inah Canabarro Lucas, która zmarła w takim samym wieku - 116 lat. Jaki jest sekret długowieczności pani Caterham? Tego dowiesz się z tego artykułu.
116 lat kończy dzisiaj najstarszy człowiek na świecie - Brytyjka Ethel Caterham.
W oświadczeniu wydanym przez ośrodek, gdzie przebywa pani Caterham, czytamy, że „Ethel i jej rodzina są niezmiernie wdzięczni za wszystkie miłe wiadomości i zainteresowanie okazane jej z okazji urodzin”.
Jak poinformowano, kobieta „spędzi ten dzień w ciszy i spokoju z rodziną, aby móc cieszyć się nim we własnym tempie”.