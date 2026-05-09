Najbogatszy człowiek renesansu, finansista królów, papieży i cesarzy, pionier nowoczesnego kapitalizmu. Jakob Fugger, zwany "Bogaczem", na zawsze zmienił oblicze europejskiej gospodarki, a jego fortuna - przeliczona na dzisiejsze warunki - przewyższała majątek współczesnych miliarderów. Była tak wielka, że jego potomkowie żyli z niej przez kolejne pokolenia.

Jakob Fugger – najbogatszy człowiek w historii. Tu na pomniku w jego rodzinnym mieście - Augsburgu w Bawarii / Shutterstock

Jakob Fugger to prawdopodobnie najbogatszy człowiek w historii - jego majątek przewyższał współczesnych miliarderów jak Musk czy Bezos.

Był głównym bankierem Habsburgów, finansował ich polityczne ambicje, zdobywając prawa do kopalń srebra i miedzi, które stały się fundamentem jego fortuny.

Jego wpływ sięgał daleko: finansował wyprawę Magellana, uczestniczył w życiu politycznym Europy i miał ogromny wpływ na rozwój kapitalizmu.

Chcesz poznać fascynującą historię człowieka, który zmienił oblicze finansów i polityki Europy? Sprawdź pełny artykuł!

Urodzony w 1459 roku w Augsburgu Jakob Fugger pochodził z rodziny, która już od pokoleń zajmowała się handlem tkaninami. Jednak to nie rodzinny biznes, lecz niezwykły talent Jakoba do finansów i zamiłowanie do innowacji sprawiły, że przeszedł do historii jako jeden z najpotężniejszych ludzi swoich czasów. Jako młody człowiek trafił do Wenecji, gdzie zdobył praktyczną wiedzę o handlu i zetknął się z przełomową metodą prowadzenia rachunkowości - podwójną księgowością. To właśnie dzięki niej, jak podkreślają historycy, Fugger "zawsze wiedział, ile ma pieniędzy".

Wenecja, będąca wówczas centrum handlu Europy, nauczyła go także, jak ogromną wartość mają informacje. "Miał agentów w każdym większym europejskim mieście, a nawet w każdym mniejszym mieście w Niemczech. Ludzie dostarczali mu informacje, kurierem, konno i na wszelkie inne sposoby, na jakie mogli mu je przekazać. Informacje są dziś wszystkim, i wtedy też tak było" - mówi jeden z biografów Fuggera.

Po śmierci braci Jakob Fugger w 1510 roku objął samodzielne kierownictwo rodzinnego przedsiębiorstwa i rozpoczął ścisłą współpracę z Habsburgami. Stał się głównym kredytodawcą dla cesarza Maksymiliana I oraz jego następcy, Karola V. W zamian za finansowanie ich politycznych ambicji otrzymał prawa wydobywcze do kopalń srebra i miedzi w Tyrolu i na Węgrzech. To właśnie metale szlachetne, pożądane w Azji i Europie, okazały się kluczem do budowy fortuny Fuggera. Eksport miedzi do Indii i innych regionów świata zapewnił Fuggerowi ogromne zyski, a jego przedsiębiorstwo szybko stało się jednym z najważniejszych graczy na globalnym rynku surowców.

Nie tylko kopalnie i bankowość przyniosły mu sukces. Fugger zrewolucjonizował europejskie finanse, przekonując papieża do złagodzenia kościelnego zakazu pobierania odsetek. Dzięki jego inicjatywie pobieranie odsetek przez chrześcijan przestało być automatycznie potępiane przez Kościół, co otworzyło drogę do rozwoju nowoczesnej gospodarki kredytowej. W zamian Fugger uczestniczył w dochodach Kościoła, w tym także w kontrowersyjnym handlu odpustami, który finansował budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie i ostatecznie stał się jedną z przyczyn wybuchu reformacji.

Fuggerei - dziedzictwo na wieki

Fuggerei – najstarsze na świecie osiedle mieszkań socjalnych / Shutterstock

"Możemy dyskutować o tym, jak zmodernizował finanse, jak umożliwił ludziom pożyczanie pieniędzy pod odsetki, jak pomógł Habsburgom zdobyć połowę świata, jak niezamierzenie wywołał reformację, denerwując Martina Lutra. Ale to, co oczywiście zapamiętano, to jego projekt mieszkaniowy w Augsburgu: bez Fuggerei nikt poza historykami nie mówiłby o Fuggerze, bo to był pierwszy na świecie projekt mieszkań socjalnych" - podkreślał Greg Steinmetz, jeden z biografów niemieckiego bankiera.

W 1521 roku w Augsburgu powstała Fuggerei - pierwszy na świecie kompleks mieszkań socjalnych, który istnieje do dziś. Mieszkańcy płacą nominalnie taki sam czynsz jak 500 lat temu, a osada stała się symbolem społecznej odpowiedzialności biznesu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych śladów, jakie Fugger pozostawił po sobie. Do dziś Fuggerei jest wzorem rozwiązań mieszkaniowych i miejscem pielgrzymek ludzi z całego świata.

Pałace, wpływy i władza

Jednym z najbardziej spektakularnych symboli potęgi Fuggera jest pałac w Augsburgu - pierwsza świecka budowla renesansowa na północ od Alp, wzniesiona według włoskich wzorców. Pałac, z pięknymi dziedzińcami, arkadami i malowidłami, był centrum życia towarzyskiego i politycznego miasta. To właśnie tutaj przesłuchiwano Marcina Lutra, a Wolfgang Amadeusz Mozart dał publiczny koncert. Front budynku przy dzisiejszej Maximilianstraße był najdłuższy na reprezentacyjnej ulicy miasta, co świadczyło o bogactwie rodu Fuggerów.

Największy majątek w historii

Historycy szacują, że majątek Jakoba Fuggera sięgał 300-400 miliardów dolarów w przeliczeniu na dzisiejszą siłę nabywczą. Odpowiadało to od dwóch do dziesięciu procent ówczesnej produkcji gospodarczej Europy, co czyniło go bogatszym - proporcjonalnie do wielkości gospodarki - niż współcześni giganci tacy jak Elon Musk czy Jeff Bezos.

Fugger nie tylko finansował koronacje królów i papieży, lecz także decydował o losach całych państw. To on umożliwił Habsburgom zdobycie korony Świętego Cesarstwa Rzymskiego, sfinansował wyprawę Magellana i miał odwagę upominać się o zwrot pożyczek nawet u najpotężniejszych władców Europy.

"Najbogatszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył" - tak określają go współcześni badacze, podkreślając, że wpływ Fuggera na kształtowanie się nowoczesnego kapitalizmu jest trudny do przecenienia.

Jakob Fugger zmarł w grudniu 1525 roku, pozostawiając majątek, który przez kolejne pokolenia zapewniał dostatnie życie jego potomkom.