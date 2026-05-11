W tokijskim Instytucie Nauki otwarto pierwsze w pełni zautomatyzowane laboratorium, w którym eksperymenty prowadzą wyłącznie roboty. To odpowiedź na wyzwania związane z niedoborem kadry naukowej i potrzebą ograniczenia błędów ludzkich.

W połowie kwietnia na kampusie Yushima Instytutu Nauki w Tokio oficjalnie otwarto Centrum Innowacji Robotyki - laboratorium, w którym pracuje obecnie 10 robotów, w tym humanoidalny Maholo LabDroid - informuje japońska agencja Kyodo.

W placówce nie zatrudniono żadnego człowieka. Roboty wykonują precyzyjne zadania laboratoryjne, takie jak odmierzanie odczynników czy obsługa sprzętu wymagającego kontroli temperatury. Automatyzacja objęła już m.in. hodowlę komórek.

Ambitne plany rozwoju

Kierownik centrum, Keiichi Nakayama, podczas ceremonii otwarcia podkreślił, że celem projektu jest uczynienie z Japonii światowego lidera nauki dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i robotyki. Do 2040 roku liczba robotów w laboratorium ma wzrosnąć do około 2000, a automatyzacja obejmie niemal cały proces badawczy - od generowania hipotez po weryfikację eksperymentalną.

Co ciekawe, roboty również wzięły udział w uroczystości przecięcia wstęgi.

Przyszłość nauki w rękach maszyn

Wprowadzenie robotów do laboratoriów to reakcja na rosnące trudności z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników oraz konieczność minimalizowania błędów w badaniach. Maholo LabDroid już wcześniej został wdrożony w szpitalu w Kobe, gdzie wspiera badania kliniczne z zakresu okulistyki.

Twórcy projektu podkreślają, że automatyzacja pozwoli przyspieszyć postęp naukowy i zwiększyć precyzję badań. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki, laboratoria przyszłości mogą stać się miejscem, gdzie człowiek będzie jedynie nadzorował pracę maszyn.