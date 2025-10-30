​Była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K. i czterech urzędników pełniących funkcje kierownicze zostało oskarżonych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie o szereg nieprawidłowości. Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień, ujawniania informacji i przekupstwa.

Krakowscy urzędnicy na celowniku prokuratury

Skierowany w czwartek do sądu akt oskarżenia w tej sprawie dotyczy w sumie pięciu byłych urzędników związanych ze stolicą Małopolski. Chodzi o wiceprezydent Krakowa Elżbiety K., dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa Sebastiana Ch., zastępcy dyrektora ds. dróg Zarządu Dróg Miasta Krakowa Janiny P., pełniącej obowiązki dyrektora planowania przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa Bożeny K.-M. oraz dyrektora Wydziału Rozwoju UMK Rafała K.

Do nieprawidłowości objętych śledztwem miało dochodzić w okresie od 6 sierpnia 2018 roku do 8 października 2019 roku.

Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie prok. Janusz Kowalski, była zastępczyni prezydenta Elżbieta K. nakłaniała podległych jej pracowników, funkcjonariuszy publicznych, do preferencyjnego traktowania tych podmiotów, które były reprezentowane przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa.

Zgodnie z ustaleniami, informacje uzyskiwane w związku z pełnionym stanowiskiem udostępniała spółce, a poprzez nierówne traktowanie podmiotów, które starałyby się o zawieranie kontraktów, działała zarówno na szkodę interesu publicznego, jak i prywatnego - doprecyzował.

O preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez Biuro Rozwoju Krakowa, a także regularne udostępnianie nieuprawnionej osobie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych została oskarżona Janina P. Urzędniczka zdaniem prokuratury dostosowywała też treści wydawanych opinii i uzgodnień do oczekiwań tej spółki.

Zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez preferencyjne traktowanie i ujawniania dokumentacji usłyszała również Bożena K.-M. Obie zostały oskarżone o działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Podejrzanym grozi więzienie

Zarzuty względem Sebastiana Ch. - według informacji prokuratury - dotyczą udzielenia korzyści majątkowej i osobistej Rafałowi K. Chodziło o zapewnienie zatrudnienia w przyszłości na stanowisku dyrektora. Rafała K. oskarżono o przyjęcie tej propozycji. Podejrzani na etapie śledztwa nie przyznali się winy. Elżbiecie K., Janinie P. i Bożenie K.-M. grożą kary do 10 lat, a Sebastianowi Ch. i Rafałowi K. do 8 lat pozbawienia wolności.