Władze Krakowa zamierzają ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Groteska. "Jeśli warunki zdefiniowane w konkursie umożliwią mi start, to wystartuje" - zapowiada kierujący tą sceną od ponad 20 lat Adolf Weltschek.

Teatr Groteska jest organizatorem krakowskiej parady smoków / Art Service 2 / PAP

Prezydent Krakowa poinformował w Biuletynie Informacji Publicznej, że przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego to grudzień 2022 r., a zakończenia - kwiecień 2023 r.

Nowy dyrektor miałby zostać zatrudniony od 1 września 2023 r.

Adolf Weltschek - reżyser, aktor i filolog - który od 1998 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Groteska zapowiada start w konkursie, o ile tylko będzie spełniał wymogi formalne.

Fizycznie i mentalnie czuje się bardzo dobrze. Myślę, że będę miał co zaproponować komisji konkursowej, jeśli chodzi o skuteczny i efektywny program dla teatru, dla miasta, dla Krakowa - mówił reporterowi RMF FM Adolf Weltschek.

Groteska organizatorem imprez masowych

Groteska to nie tylko spektakle dla dzieci i dorosłych, ale też duże, plenerowe imprezy miejskie, takie jak Wielka Parada Smoków, która w tym roku odbyła się po raz 21.

Jak przyznaje dyrektor Weltschek teatr jest doskonale przygotowany na organizację tak dużych wydarzeń i ma w tym doświadczenie, choć, by mogły się one odbywać, konieczne są dodatkowe fundusze. Dla miasta to doskonała promocja, bo parada jest znana już nie tylko w Polsce, ale także poza nią.

Przed pandemią koronawirusa, gdy nie było ograniczeń i rygorów, w teatrze wystawiano około 500 spektakli rocznie, które oglądało ponad100 tys. widzów. Publiczność mogła też spotykać się z najbardziej znanymi artystami teatru i estrady, którzy przyjeżdżali do Krakowa, by prezentować swój warsztat w ramach "Kodu Mistrzów".

Miasto chce ogłosić konkurs, bo kadencja dyrektora Weltschka dobiega końca.