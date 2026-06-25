W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. Gdy się zaczęło, usłyszeliśmy krzyczących ludzi. Wszyscy zbiegali po schodach - powiedziała cytowana przez Reutera publicystka Astrid Ramirez. Obecnie ulice Caracas pełne są mieszkańców w piżamach.

Agencja Reuters donosi, że trzęsienia ziemi nie wyrządziły poważnych szkód w krytycznej infrastrukturze naftowej, gdyż w większości miast, w których odnotowano poważne zniszczenia, nie ma kluczowych instalacji naftowych. Wenezuela dysponuje największymi na świecie złożami ropy naftowej i opiera swoje utrzymanie na eksporcie tego surowca.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli / RONALD PENA R. / PAP

Trzęsienie ziemi w Wenezueli / RONALD PENA R. / PAP

Trzęsienie ziemi w Wenezueli / RAYNER PENA / PAP

Trzęsienie ziemi w Wenezueli / RAYNER PENA / PAP

"Ryk dobiegający spod ziemi"

Mieszkająca w Caracas Amparo Diaz mówi hiszpańskojęzycznej stacji CNN, że usłyszała "ryk dobiegający spod ziemi". Ściany się ruszały i czułam się, jakbym była w wodzie. Kuchnia się zawaliła. Ściana w salonie jest bliska zawalenia, jeszcze jeden ruch i się przewróci - relacjonuje. Podobnie jak wielu innych mieszkańców stolicy Wenezueli Diaz postanowiła spędzić noc na ulicy w obawie, że jej dom się zawali.

Nigdy czegoś podobnego nie widziałem - mówi z kolei CNN Manuel Guevara Baro, jeden z mieszkańców Caracas. Twierdzi, że trzęsienia ziemi były znacznie silniejsze niż te z 1967 roku, które przeżył.

Przeżyłem trzęsienie ziemi w Caracas w 1967 roku, które również pochłonęło wiele ofiar, ale w niczym nie przypominało tego, którego doświadczamy dzisiaj. Ludzie płakali. Mieli załamania nerwowe. To było okropne, przerażające

80-letnia emerytka Maria Romero relacjonuje CNN, że policja pomogła jej wydostać się z mieszkania. To trzęsienie ziemi było straszne, nawet gorsze niż to z 1967 roku - dodaje.

Według USGS trzęsienie ziemi z lipca 1967 roku uznawane było dotąd za najbardziej niszczycielskie w najnowszej historii Caracas. Zginęło około 240 osób, a kilkaset zostało rannych. Odnotowano rozległe zniszczenia, w tym zawalenie się kilku wysokich budynków mieszkalnych.

Wsparcie dla Wenezueli

Pomoc dla Wenezueli zapowiedziały w nocy ze środy na czwartek Stany Zjednoczone i kilka państw Ameryki Łacińskiej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego kraj jest gotowy, chętny i ma możliwości, by pomóc Wenezueli po trzęsieniach ziemi, które - jak ocenił - pozostawiły po sobie "druzgocącą liczbę ofiar".

Jego słowa potwierdził amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, który oświadczył w czwartek rano czasu polskiego, że Stany Zjednoczone natychmiast wyślą ratowników i środki medyczne. We wpisie na platformie X przekazał, że "z polecenia prezydenta (Donalda) Trumpa, Departament Stanu niezwłocznie wyśle do Wenezueli ekipy poszukiwawcze i ratownicze, środki medyczne i pomoc humanitarną".

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są "gotowe do wylotu do Caracas". Plan wysłania pomocy ogłosił prezydent Ekwadoru Daniel Noboa, a prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva podał, że jego kraj określa, w jaki sposób może wesprzeć Wenezuelę. Wyrazy współczucia i gotowość do przekazania pomocy zadeklarował również rząd Argentyny.

Powody trzęsienia ziemi w Wenezueli

Wenezuela leży w strefie aktywności sejsmicznej, gdzie stykają się dwie płyty tektoniczne: karaibska i południowoamerykańska. Według USGS drugie i silniejsze ze środowych trzęsień ziemi nastąpiło w wyniku "płytkiego przesunięcia po uskoku przesuwczym" w pobliżu granicy tych płyt.

Dzieje się tak, gdy uskoki, czyli pęknięcia między płytami, przemieszczają się w płaszczyźnie poziomej. Trzęsienie ziemi powstaje, gdy ruch ten następuje gwałtownie.

"Chociaż trzęsienia ziemi tej wielkości są zazwyczaj zaznaczane na mapach jako punkty, bardziej właściwe jest opisywanie ich jako przesunięcia w obrębie większego obszaru uskoku" - informuje USGS. Para trzęsień ziemi "prawdopodobnie wskazuje na złożony proces wzajemnego oddziaływania pęknięć" - twierdzi organizacja. Dodaje również, że nadal możliwe są wstrząsy wtórne, w tym "niektóre potencjalnie o silnym natężeniu".