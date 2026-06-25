W Ulanowie niedaleko Niska na Podkarpaciu doszło w nocy do pożaru samochodów. Pierwszy sygnał o tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Reporter RMF FM potwierdził ją u służb.
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Strażacy przekazali, że trzy pojazdy spaliły się doszczętnie, cztery zostały nadpalone.
Do pożaru doszło na ulicy Tadeusza Buli.
Na miejscu wciąż pracują policjanci i technicy, którzy badają przyczyny pojawienia się ognia.
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Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.