Według ośrodka prowokacje mogą być szykowane w dniach gdańskiej konferencji, tj. w czwartek i piątek.

"Głównym celem przeciwnika jest destabilizacja polityczna, wywołanie napięć oraz pogłębienie podziałów między Polską a Ukrainą" - przekazało CPD.

Według komentatorów Rosja wykorzystuje spory historyczne między Polską i Ukrainą do budowania nastrojów antyukraińskich.

Rosja wykorzystuje napięcia na linii Polska-Ukraina

Ostatnie napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą wywołane są decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego , który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego .

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował decyzję Nawrockiego, pisząc w serwisie X, że "prezydent Polski w końcu odebrał kijowskiemu degeneratowi, który czcił nazistów, Order Orła Białego". W ten sposób nawiązał do fundamentalnego kłamstwa rosyjskiej propagandy o konieczności "denazyfikacji Ukrainy", co było oficjalnym pretekstem do rozpoczęcia 24 lutego 2022 r. pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Na wpis Miedwiediewa zareagował rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka, który oświadczył, że po decyzji Nawrockiego o pozbawieniu Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia "pierwsze gratulacje spływają do Kancelarii Prezydenta (...); o to właśnie chodzi Kremlowi".