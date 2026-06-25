"Rosja może przygotowywać prowokacje w Ukrainie z użyciem polskiej symboliki, do których może dojść podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku" - ostrzegło Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie. Celem ma być m.in. pogłębienie podziałów między Polską i Ukrainą.
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Konferencja URC zaplanowana została na 25-26 czerwca w Gdańsku, a jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie Ukrainy, która od 2022 r. odpiera rosyjską agresję. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie przestrzega przed rosyjskimi prowokacjami.
"Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki i dążyć do ich przeprowadzenia na terytorium Ukrainy. Z posiadanych (przez nas) informacji wynika, że odpowiednie zadanie otrzymał rosyjski wywiad wojskowy (GRU)" - oświadczyło w czwartek Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), które działa w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.