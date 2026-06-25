Już 26 czerwca 2026 roku tysiące uczniów w całej Polsce usłyszą ostatni dzwonek. Rozpoczną się upragnione dla wielu wakacje. To także moment, gdy rozdane zostaną szkolne świadectwa - część z biało-czerwonym paskiem. To nie tylko powód do dumy - dla uczniów podstawówek pasek na świadectwie może okazać się kluczowy podczas rekrutacji do wymarzonej szkoły średniej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to wyróżnienie, oraz co zyskują uczniowie, walcząc o każdą ocenę.

Świadectwo z paskiem to dla wielu uczniów upragnione wyróżnienie (zdjęcie ilustracyjne, fot. Wojciech Olkusnik/East News)

Koniec roku szkolnego 2025/2026 zaplanowano na 26 czerwca.

Aby zdobyć wyróżnienie, niezbędna jest wysoka średnia ocen.

Świadectwo z paskiem często zapewnia punkty w rekrutacji do szkół średnich.

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Jak zdobyć świadectwo z paskiem? Kryteria są jasne

Droga do zdobycia charakterystycznego, biało-czerwonego paska na świadectwie szkolnym jest jasna. Polskie przepisy oświatowe precyzyjnie określają warunki, jakie trzeba spełnić - to średnia ocen końcowych na poziomie co najmniej 4,75, a także bardzo dobra lub wzorowa ocena z zachowania.

Zasady te obowiązują już od czwartej klasy szkoły podstawowej, kiedy to kończy się etap edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie zaczynają zbierać pierwsze "tradycyjne" stopnie.

Jak świadectwo z czerwonym paskiem wpływa na rekrutację?

Dla starszych klas, a zwłaszcza dla absolwentów podstawówek, biało-czerwony pasek na świadectwie to znacznie więcej niż symboliczne wyróżnienie. W obliczu konkurencji podczas rekrutacji do szkół średnich każdy szczegół może zadecydować o sukcesie. Kandydaci, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, często mogą liczyć na dodatkowe punkty w procedurach rekrutacyjnych.

W realiach walki o miejsca w obleganych szkołach średnich bonus punktowy może przeważyć o przyjęciu do wymarzonej klasy. Wysoka średnia ocen staje się zatem realną przewagą, która zwiększa szanse w rekrutacyjnym wyścigu.

Stypendia dla najzdolniejszych

Wybitne wyniki w nauce (a także inne osiągnięcia, np. sportowe czy artystyczne) pozwalają młodym ludziom ubiegać się o różnorodne stypendia. Przyznają je np. lokalne samorządy.

Najbardziej znanym z kolei programem jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. To właśnie wysoka średnia jest punktem wyjścia do ubiegania się o te wyróżnienia. Należy jednak pamiętać, że często konieczne są także inne, dodatkowe osiągnięcia.

Coś więcej niż oceny

Choć koniec roku szkolnego to z reguły czas na odpoczynek, jest także idealnym momentem na podsumowania. Dla uczniów, którzy osiągnęli cel, to chwila zasłużonego triumfu. Z kolei dla tych, którym zabrakło do upragnionej średniej, to często motywacja do pracy w kolejnych semestrach.