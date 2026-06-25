4 osoby zostały zatrzymane w ramach uderzenia w gang hakerów, którzy zajmowali się kradzieżą aktywów cyfrowych oraz praniem pieniędzy na masową skalę. Polską policję wsparły amerykańskie służby federalne: FBI oraz HSI.

Zdj. ilustracyjne / Marko Lukunic/PIXSELL / PAP/PIXSELL

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Członków grupy zatrzymali policjanci z krakowskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania pieniędzy.

Zatrzymani członkowie grupy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 25 lat więzienia.

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Jak informuje policja, przestępcy dokonywali ataków "SIM swap" - nielegalnie klonowali i przejmowali numery telefonów swoich ofiar. Następnie kradli środki z ich kont na giełdach kryptowalutowych.

"Skradzione środki były natychmiast wprowadzane do legalnego obrotu za pośrednictwem rozproszonej sieci finansowej. Sprawcy, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, wykorzystywali do transferów liczne osobiste rachunki bankowe w kraju i za granicą, międzynarodowe platformy płatnicze oraz wielowalutowe portfele cyfrowe" - tłumaczy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak dodaje, zalegalizowano w ten sposób kilkadziesiąt milionów złotych pochodzących z przestępstwa.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.