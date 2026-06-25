Prokuratura w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie śmierci w Ekwadorze polskiej aktywistki Moniki Silvy-Veras, z domu Koniuszek. Pierwsze dokumenty z tego kraju trafiły już do Polski.

Monika Silva Koniuszek zginęła w Ekwadorze / GERARDO MENOSCAL / AFP/EAST NEWS

Olsztyńska prokuratura otrzymała pierwsze dokumenty z Ekwadoru dotyczące śledztwa ws. śmierci polskiej aktywistki Moniki Silvy-Veras.

Aktywistka nagłaśniała przypadki domniemanej korupcji i nieprawidłowości w handlu ziemią, otrzymywała groźby i obawiała się o swoje życie.

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Mieszkająca od ponad 10 lat w Ekwadorze polska aktywistka, która nagłaśniała m.in. przypadki domniemanej korupcji władz i nieprawidłowości w handlu ziemią, 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montañita. Śledztwo w sprawie jej śmierci prowadzi zarówno prokuratura ekwadorska, jak i polska.

Wniosek o międzynarodową pomoc prawną

Postępowanie wszczęła 12 czerwca Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, bo z ustaleń wynikało, że ostatnim miejscem zamieszkania i pobytu kobiety na terytorium Polski był obszar właściwości tej prokuratury. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował, że śledztwo wszczęto w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, ale - jak zaznaczył - jest to wyjściowa kwalifikacja, która może zmienić się w toku postępowania.

W dniu wszczęcia śledztwa prokurator sporządził wniosek o międzynarodową pomoc prawną, który skierował właściwą drogą do władz Ekwadoru. Ten wniosek zawiera prośbę o nadesłanie materiałów prowadzonego tam postępowania - powiedział Brodowski.

Przekazał również, że olsztyńska prokuratura otrzymała już za pośrednictwem polskich służb dyplomatycznych pierwsze dokumenty dotyczące śledztwa prowadzonego w tej sprawie przez stronę ekwadorską. Obecnie te dokumenty są tłumaczone z języka hiszpańskiego, więc w tej chwili nie mogę przekazać, co zawierają - zaznaczył.

Według rzecznika prokuratorzy z Olsztyna obecnie nie planują wyjazdu do Ekwadoru. Władze Ekwadoru zapytały nas, czy widzimy potrzebę udziału w prowadzonych tam czynnościach prokuratora od nas. Nie jest to praktykowane, więc w tym przypadku również zdajemy się na władze miejscowe - wyjaśnił.

Dodał, że policja ustala osoby najbliższe polskiej aktywistce w celu wykonania z ich udziałem czynności procesowych.

Wiemy, że do Ekwadoru udała się matka pokrzywdzonej. Mamy z nią kontakt za pośrednictwem naszych służb dyplomatycznych z Ambasady RP w Peru, która obsługuje również obszar Ekwadoru. Kiedy tylko wróci do kraju, zostanie przesłuchana w charakterze świadka, osoby reprezentującej interes pokrzywdzonej - wyjaśnił Brodowski.

Jak zginęła Monika Silva Koniuszek?

Monika Silva Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów w prowincji Santa Elena. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie.

Dzień po odnalezieniu ciała Silvy minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg powiedział mediom, że podejrzewa się samobójstwo. Reprezentujące rodzinę kobiety organizacje praw człowieka przekazały jednak później, na podstawie ustaleń z sekcji zwłok, że Silva została zamordowana. O szybkie i przejrzyste dochodzenie w tej sprawie apelowały do władz Ekwadoru m.in. delegatura UE w Quito oraz Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka.

Jak informowała w opublikowanym 17 czerwca komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, strona polska zwróciła się o przekazanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów zgromadzonych w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionu Santa Elena, w szczególności protokołów oględzin miejsca zdarzenia, protokołów przesłuchań świadków oraz opinii biegłych sporządzonych w związku z przeprowadzeniem oględzin i sekcji zwłok.

Wystąpiono również o przekazanie zabezpieczonych w sprawie dowodów rzeczowych, w zakresie dopuszczalnym przez prawo Republiki Ekwadoru - wskazała wtedy prok. Adamiak.